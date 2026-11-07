'रामायण' की वह भुला दी गई योद्धा, फिल्म ने दिखाई रावण के जन्म से पहले की कहानी
Ramayana: नितेश तिवारी की रामायण रावण के जन्म से भी पहले की बात करती है। यह दिखाती है कि आखिर रावण जो है, वह क्यों है।
'रामायण' की कहानी जितनी बार भी पर्दे पर दिखाई गई, ज्यादातर केंद्र में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण ही रहे। क्योंकि कहानी असल में उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन नितेश तिवारी की रामायण थोड़ी अलग है। नितेश तिवारी की 'रामायण' उन योद्धाओं की भी बात करती है, जिनकी वजह से राम और रावण उस स्थिति में आए, कि एक महायुद्ध का आगाज हुआ। यह रामायण रावण के लंकापति बनने से पहले की कहानी पर खुलकर बात करती है। फिल्म की शुरुआत में ही एक फीमेल योद्धा के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला युद्ध बता देता है, कि नितेश तिवारी की रामायण में महिलाएं सिर्फ एक किरदार नहीं हैं। वो योद्धा हैं जो फैसले लेती हैं और लड़ना जानती हैं।
वो अनसुनी योद्धा, जिसे भूल गए लोग
अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, तो इसमें आगे आपके लिए कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' में शोभना ने कैकसी का किरदार निभाया है। जहां आमतौर पर रामायण बनाते वक्त फीमेल किरदारों के कुछ सीन्स दिखाकर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है, वहीं नितेश तिवारी की रामायण की शुरुआत असुरों और देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध से शुरू होती है। एक ऐसा युद्ध जिसमें राक्षसों की सेना को कैकसी लीड कर रही है और असुरों की तरफ से इंद्र लीडर हैं।
लीडर है फिल्म में कैकसी का रोल
कहानी रावण के जन्म से भी बहुत पहले की है, जब इस युद्ध में असुर अपना अहंकार और अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन यंग में असुर हार जाते हैं, जिसके बाद देवता उन्हें रसातल में धकेल देते हैं। यहां राक्षसों को एक दबे कुचले समुदाय की तरह दिखाया गया है जिसे कैकसी लीड करती है और पूरे वक्त अपनी इज्जत वापस पाने की कोशिश में रहती है। कैकसी को शोभना ने जिस खूबसूरती के साथ प्ले किया है, वह किरदार में जान फूंक देता है। वह अपने बच्चों को एक सच्ची लीडर की तरह पालती है।
रावण को बताती है उसका लक्ष्य
जब वह रावण का संगीत की तरफ रुझान देखती है तो उसे टोकती है। वह उसे समझाती है कि उसका असली लक्ष्य क्या है। वह अपनी और अपने लोगों की हालत की वजह समझाती है और ऋषि विसर्वा के साथ संतानें करने की वजह भी समझाती है। उसका सपना है कि उसकी चारों संतानों (रावण, कुंभकर्ष, विभीषण, कुंभकर्ण) में कोई एक उनके घमंड को वापस लाएगा। फिल्म में कैकसी का किरदार रावण के रावण बनने की वजह समझाता है। यह दिखाता है कि रावण में जो जिद और गुस्सा है, वह आखिर क्यों है।
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