मैं जल्दी ही... पंकज धीर की मौत पर धर्मेंद्र ने आईसीयू से किया था फोन, निकितिन ने बताया क्या बोले थे

मैं जल्दी ही... पंकज धीर की मौत पर धर्मेंद्र ने आईसीयू से किया था फोन, निकितिन ने बताया क्या बोले थे

संक्षेप:

निकितिन धीर के पिता पंकज धीर के निधन के बाद धर्मेंद्र ने उनकी मां को आईसीयू से फोन किया था। निकितिन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि बचपन से ही धर्मेंद्र का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा और उनके पिता उन्हें सबसे सफल एक्टर मानते थे।

Tue, 25 Nov 2025 03:47 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
एक्टर निकितिन धीर ने धर्मेंद्र के निधन पर इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया है कि जब उनके पिता पंकज धीर का निधन हुआ तो धर्मेंद्र आईसीयू में थे। उन्हें खबर मिली तो निकितिन की मां को फोन करके सांत्वना दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि वह ठीक होकर जल्दी लौटेंगे। निकितिन ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र से जुड़ी बचपन की यादें लिखी हैं और कहा है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बता दें कि पंकज धीर का निधन 15 अक्तूबर को हुआ था।

पंकज धीर मानते थे इंडस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल हीरो

निकितिन धीर ने धर्मेंद्र के लिए सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है। वह लिखते हैं, मेरे डैड और मैं अक्सर इस पर चर्चा करते थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक का सबसे सक्सेसफुल हीरो कौन है, वह बिना पलक झपकाए बोलते थे, धर्मेंद्र अंकल। वह साथ में यह भी जोड़ते थे, सबसे मर्दाना, सबसे हैंडस, सबसे विनम्र और सोने के दिल वाले, एकदम ओरिजनल धरम अंकल।

पंकज के निधन पर धर्मेंद्र ने आईसीयू से किया था कॉल

निकितिन आगे लिखते हैं, जब मेरे डैड गुजरे, धरम अंकल ने मेरी मां को आईसीयू से कॉल किया था और अपना प्यार और सांत्वना जाहिर की थी। उन्होंने मेरी मां से कहा था कि वह जल्दी वापस आएंगे, चिंता की बात नहीं है। उनका जाना पर्सनल लॉस जैसा फील हो रहा है। हम उनकी बाहों में बड़े हुए हैं। उनसे सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिला है। हमने हमेशा उन्हें उस मुस्कुराहट के साथ देखा है जिससे कमरा जगमगा उठता था, हाथ हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए उठे। सिनेमा के लिए आपके कीमती योगदान के लिए शक्रिया, शुक्रिया हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए। शुक्रिया यह दिखाने के लिए कि एक आदमी को कैसा होना चाहिए। आप जो जगह खाली छोड़ गए हैं वह कभी नहीं भर सकता। दोबारा कोई धर्मेंद्र नहीं होगा। पूरे परिवार के लिए मेरे दिल से सांत्वना। हमेशा प्यार और आदर रहेगा। ओम शांति

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
