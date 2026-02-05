Hindustan Hindi News
मालती की बात कर इमोशनल हुए निक जोनस, बोले- इस बारे में कभी बात नहीं की, वह पर्पल रंग की….

प्रियंका चोपड़ा कई बार अपनी बेटी मालती के जन्म के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर चुकी हैं। निक जोनस पहली बार इस सेंसिटिव मुद्दे पर बोले। बेटी की प्री-मच्योर डिलीवरी और उसकी हालत पर बात करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं।

Feb 05, 2026 02:46 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी प्रिमच्योर पैदा हुई थी, ये बात उनके सारे फैन्स जानते हैं। देसी गर्ल और उनके पति निक जोनस की जान उनकी बेटी में बसती है। दोनों के इंस्टाग्राम पर अक्सर इस बात का सबूत मिल जाता है। अब एक इंटरव्यू के दौरान निक अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि मालती बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है। उस वक्त कोरोना था और मालती को साढ़े तीन महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था।

निक ने बताया कैसी थी मालती की कंडीशन

निक जोनस इंडिया में नैशनल जीजू के रूप में पॉप्युलर हैं। उनके और प्रियंका के लवी-डवी मोमेंट्स लोगों को कपल गोल्स देते हैं। बतौर पेरेंट्स भी दोनों अपनी बेटी को लेकर काफी इमोशनल हैं। निक जे शेट्टी के पॉडकास्ट में थे। उन्होंने मालती के जन्म की मुश्किलों के बारे में बात की। निक बोले, 'वह इस दुनिया में बहुत विषम परिस्थितियों में आई थी, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की। जिस साल उसका जन्म हुआ हमें उम्मीद थी कि वह अप्रैल में पैदा होगी, फिर हमें कॉल आई कि वह जल्दी आने वाली है। हम हॉस्पिटल गए और वह 1 पाउंड 11 औंस की एकदम पर्पल रंग की पैदा हुई।' मालती की बात करते-करते निक इमोशनल हो गए।

आज भी याद है हॉस्पिटल की स्मेल

निक ने बताया कि मालती के घर आने तक हर दिन वह और प्रियंका 12-12 घंटे तक हॉस्पिटल की शिफ्ट करते थे। निक बोले, 'कोविड-19 का टाइम था तो मेरी पत्नी और मैंने 3.5 महीने तक अस्पताल में 12-12 घंटे शिफ्ट की है। मुझे आज भी वो स्मेल आती है। वहां रहना सुखद और डरवना भी था क्योंकि हर दिन परिवार दिखते थे जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे थे। मालती ने 3.5 महीने संघर्ष किया और धीरे-धीरे वजन बढ़ना शुरू हुआ। छह बार खून चढ़ने के बाद वह दुरुस्त होने लगी। इसके बाद हम उसे घर ले जा पाए।'

बेटी के नाम का मां से कनेक्शन

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती मैरी का जन्म 15 जनवरी 2022 को हुआ था। वह अब चार साल की हो चुकी है। प्रियंका और निक अक्सर मालती के क्यूट वीडियोज और फोटोज शेयर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्रियंका की मां मधु मालती और निक की मां डेनिस मैरी जोनस का नाम मिलाकर रखा है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग

B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग


Priyanka Chopra

