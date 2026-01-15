Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडnick jonas share Holiday photos With Priyanka Chopra on early celebration of daughter fourth birthday
पूल में प्रियंका चोपड़ा के कैमरामैन बने निक जोनस, पति को देख एक्ट्रेस ने दिए ऐसे-ऐसो पोज, तस्वीरें वायरल

संक्षेप:

एक्ट्रेस को अक्सर अपने बिजी शेड्यूल्स के बीच परिवार संग क्वालिटी टाइम बिताते देखा जाता है। इसी बीच अब प्रियंका एक बार फिर से अपनी फैमिली संग वेकेशन पर निकल गई हैं। पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ वेकेशन एंजॉय करती प्रियंका की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

Jan 15, 2026 03:48 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती हैं। प्रियंका प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहती हैं। एक्ट्रेस को अक्सर अपने बिजी शेड्यूल्स के बीच परिवार संग क्वालिटी टाइम बिताते देखा जाता है। इसी बीच अब प्रियंका एक बार फिर से अपनी फैमिली संग वेकेशन पर निकल गई हैं। पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ वेकेशन एंजॉय करती प्रियंका की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

बेटी-पत्नी संग निक ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

दरअसल, निक जोनस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती के साथ अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका पूल में मस्ती करती नजर आ रही हैं। वहीं, उनकी बेटी मालती भी अपने पापा-मम्मी के साथ एंजॉय करती दिख रही है। यही नहीं निक अपनी पत्नी प्रियंका के लिए कैमरामैन बने उनकी तस्वीरें कैप्चर करते दिख रहे हैं। पूल में प्रियंका और निक की कई और तस्वीरें हैं जिसका फोटो निक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

आज है मालती का बर्थडे

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपने इस हॉलिडे ट्रिप पर बेटी मालती के चार साल पूरे होने पर प्री बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने इस ट्रिप पर केक भी काटा। वहीं, एक टुकड़ा और चार नंबर लिखी हुई मोमबत्ती दिख रही है जिससे पता लग रहा है कि उन्होंने बेटी मालती का प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया है। निक और प्रियंका की बेटी मालती का जन्मदिन आज यानी 15 जनवरी, 2026 को है। इन तस्वीरों पर कमेंट कर यूजर्स मालती को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बुधवार को उनकी फिल्म 'द ब्लफ' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ है। ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में प्रियंका के को-स्टाक कार्ल अर्बन के साथ नजर आएंगी। ये मूवी 25 फरवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके अलावा प्रियंका एसएस राजामौली के बिग प्रोजेक्ट 'वाराणसी' का भी हिस्सा हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। प्रियंका की ये कमबैक फिल्म अगले साल संक्रांति 2027 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

