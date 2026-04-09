OTT Release: 9 अप्रैल के दिन हॉरर से लेकर क्राइम थ्रिलर तक, कई सारी फिल्में और सीरीज हो रही हैं रिलीज
Friday OTT Release: शुक्रवार यानी 9 अप्रैल के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो आदि पर 6 अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज आ रही हैं।
OTT Release: वीकेंड की वाइब्स शुरू हो गई हैं। लोग अभी से ही बिंज वॉच करने के लिए फिल्में और सीरीज ढूंढ रहे हैं। अगर आपको भी प्लान घर पर बैठकर कुछ अच्छा देखने का है तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस लिस्ट में 9 अप्रैल के दिन ओटीटी पर आने वालीं नई फिल्मों और सीरीज के बारे में बताया गया है।
तू या मैं
1. ओटीटी - नेटफ्लिक्स
2. एक्टर्स - आदर्श गौरव, शनाया कपूर, अमृता श्रीनिवासन
3. जॉनर - सर्वाइवल थ्रिलर
4. आईएमडीबी रेटिंग - 8.4
5. क्या है कहानी- इस फिल्म में दो इन्फ्लुएंसर की कहानी दिखाई गई है जो एक एडवेंचर टूर पर निकलते हैं। इस दौरान उन्हें बैकवाटर्स में कुदरत की मार झेलनी पड़ती है और साथ ही एक शातिर शिकारी से अपनी जान भी बचानी पड़ती है।
थाई किज्हावी
1. ओटीटी - जियोहॉटस्टार
2. एक्टर्स - राधिका सरथकुमार, सिंगमपुलि आदि
3. जॉनर - कॉमेडी ड्रामा
4. आईएमडीबी रेटिंग - 8.1
5. क्या है कहानी- फिल्म का नाम ‘थाई किज्हावी’ है। तमिल में 'थाई' का मतलब 'मां' और 'किज्हावी' का मतलब 'बूढ़ी महिला' होता है। इस फिल्म में गॉडमदर की कहानी दिखाई गई है।
ओ रोमियो
1. ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो
2. एक्टर्स - शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी
3. जॉनर - रोमांटिक एक्शन थ्रिलर
4. आईएमडीबी रेटिंग - 5.5
5. क्या है कहानी- ये फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 110.76 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस से 72.94 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
थ्रैश
1. ओटीटी - नेटफ्लिक्स
2. एक्टर्स - फीबी डायनेवर, व्हिटनी पीक, जिमन हौंसू आदि
3. जॉनर - हॉरर थ्रिलर
4. क्या है कहानी- एक समंदर किनारे बसा शहर कैटेगरी-5 के तूफान से तबाह हो जाता है। बाढ़ का पानी बढ़ते जाता है और शार्क मछलियां भी पानी के साथ शहर में घुस आती हैं। इसी बीच नौ महीने की प्रेग्नेंट महिला की हालात खराब होती जाती है।
आउटकम
1. ओटीटी - एप्पल टीवी
2. एक्टर्स - हिल, मैट बोमर, कैमरन डियाज आदि
3. जॉनर - डार्क कॉमेडी
4. क्या है कहानी- हॉलीवुड के चहेते सितारे रीफ हॉक एक ब्लैकमेलर की साजिश का शिकार बन जाते हैं। उनके पास एक रहस्यमयी वीडियो आता है और ये वीडियो उनकी इमेज को तार-तार करने की हिम्मत रखता है।
टर्न ऑफ द टाइड सीजन 3
1. ओटीटी - नेटफ्लिक्स
2. एक्टर्स - हेलेना काल्डेरा, रोड्रिगो टॉमस, आंद्रे लेइटाओ आदि
3. जॉनर - क्राइम ड्रामा
4. क्या है कहानी- पॉपुलर पुर्तगाली सीरीज 'टर्न ऑफ द टाइड' का यह आखिरी सीजन आ रहा है। तीसरे सीजन में एडुआर्डो जेल से घर लौटता है। वहीं नए विलेन के तौर पर जाने-माने दिग्गज जोआकिम डी अल्मेडा की एंट्री होती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।