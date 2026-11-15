Netflix: क्राइम थ्रिलर से लेकर फैमिली ड्रामा तक, पाकिस्तान में जमकर देखी जा रहीं ये भारतीय फिल्में
हम आपको उन भारतीय फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं। इसमें से एक फिल्म 21 दिनों से पाकिस्तान नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है।
भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया जाता है। यही वजह है कि हर हफ्ते पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में भारतीय फिल्में शामिल होती हैं। आज पाकिस्तान में कौन सी भारतीय फिल्मों को जमकर देखा जा रहा है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में कौन सी भारतीय फिल्में ट्रेंड कर रही हैं।
गजब रात
फिल्म के बारे में: मनोज बाजपेयी की फिल्म गजब रात करीब 21 दिनों यानी 3 हफ्तों से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक रात की कहानी जहां एक बुरी तरह घायल लड़की कोई सड़क पर फेंक जाता है। न तो किसी को इस लड़की की पहचान पता है और न ही इस पर हुए हमले की वजह। फिल्म की कहानी इसी लड़की के केस के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।
दिलवाली दिवाली
फिल्म के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा इमोशनल फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने बेटे से एक झूठ बोल रहे हैं। परिवार का बेटा अपने माता-पिता और बहन के लिए एक घर खरीदता है, लेकिन वो तीनों ही सदस्य इस घर में नहीं रहते हैं। जब उनका बेटा विदेश से वापस आने का फैसला लेता है वो तीनों लोग इस घर में रहने आते हैं और बेटे को ऐसा दिखाते हैं जैसे शुरू से वो इसी घर में रह रहे हैं। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको इमोशनल कर देगा। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
मीठे में क्या है
फिल्म के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो दिवाली के मौके पर लखनऊ में एक साथ आते हैं। इस परिवार की बेटी बिना किसी को बताए एक तलाकशुदा लड़के से शादी कर लेती है। परिवार को जब इसके बारे में पता चलता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। फिल्म की कहानी इसी परिवार के लोगों के इमोशन्स के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
बत्था
फिल्म के बारे में: ये एक तमिल डार्क कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में विजय सेतुपति नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक खूंखार गैंगस्टर और एक मासूम बच्चे की अनोखी दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। ये फिल्म 14 दिनों (दो हफ्ते) से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
द पैराडाइज
फिल्म के बारे में: ये एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी 1980 के सिकंदराबाद (तेलंगाना) की पृष्ठभूमि में सेट की गई है। फिल्म की कहानी सावारी नाम की जनजाति और घुमंतू समुदाय के संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है। ये फिल्म करीब 3 हफ्ते यानी कि 21 दिनों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। इस फिल्म में राघव जुयाल भी नजर आए हैं। इस फिल्म से राघव ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है।
सिगमा
फिल्म के बारे में: ये तमिल भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी गुरु के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता के गलत कामों और कर्ज के चलते मुसीबत में है। वो अपनी मां के कहने पर एक लाइब्रेरी चलाता है और बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।
|फिल्मों के नाम
|कितने हफ्तों से टॉप 10 में
|जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
|1
|गजब रात
|3
|कोलिजन कोर्स
|2
|दिलवाली दिवाली
|1
|मीठे में क्या है
|1
|फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस
|1
|बत्ता
|2
|रश आर
|1
|द पैराडाइज
|3
|सिगमा
|1
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना