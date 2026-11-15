Netflix: क्राइम थ्रिलर से लेकर फैमिली ड्रामा तक, पाकिस्तान में जमकर देखी जा रहीं ये भारतीय फिल्में

हम आपको उन भारतीय फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं। इसमें से एक फिल्म 21 दिनों से पाकिस्तान नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है।

भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया जाता है। यही वजह है कि हर हफ्ते पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में भारतीय फिल्में शामिल होती हैं। आज पाकिस्तान में कौन सी भारतीय फिल्मों को जमकर देखा जा रहा है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में कौन सी भारतीय फिल्में ट्रेंड कर रही हैं।

गजब रात फिल्म के बारे में: मनोज बाजपेयी की फिल्म गजब रात करीब 21 दिनों यानी 3 हफ्तों से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक रात की कहानी जहां एक बुरी तरह घायल लड़की कोई सड़क पर फेंक जाता है। न तो किसी को इस लड़की की पहचान पता है और न ही इस पर हुए हमले की वजह। फिल्म की कहानी इसी लड़की के केस के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।

दिलवाली दिवाली फिल्म के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा इमोशनल फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने बेटे से एक झूठ बोल रहे हैं। परिवार का बेटा अपने माता-पिता और बहन के लिए एक घर खरीदता है, लेकिन वो तीनों ही सदस्य इस घर में नहीं रहते हैं। जब उनका बेटा विदेश से वापस आने का फैसला लेता है वो तीनों लोग इस घर में रहने आते हैं और बेटे को ऐसा दिखाते हैं जैसे शुरू से वो इसी घर में रह रहे हैं। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको इमोशनल कर देगा। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

मीठे में क्या है फिल्म के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो दिवाली के मौके पर लखनऊ में एक साथ आते हैं। इस परिवार की बेटी बिना किसी को बताए एक तलाकशुदा लड़के से शादी कर लेती है। परिवार को जब इसके बारे में पता चलता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। फिल्म की कहानी इसी परिवार के लोगों के इमोशन्स के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।

बत्था फिल्म के बारे में: ये एक तमिल डार्क कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में विजय सेतुपति नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक खूंखार गैंगस्टर और एक मासूम बच्चे की अनोखी दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। ये फिल्म 14 दिनों (दो हफ्ते) से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

द पैराडाइज फिल्म के बारे में: ये एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी 1980 के सिकंदराबाद (तेलंगाना) की पृष्ठभूमि में सेट की गई है। फिल्म की कहानी सावारी नाम की जनजाति और घुमंतू समुदाय के संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है। ये फिल्म करीब 3 हफ्ते यानी कि 21 दिनों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। इस फिल्म में राघव जुयाल भी नजर आए हैं। इस फिल्म से राघव ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है।

सिगमा फिल्म के बारे में: ये तमिल भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी गुरु के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता के गलत कामों और कर्ज के चलते मुसीबत में है। वो अपनी मां के कहने पर एक लाइब्रेरी चलाता है और बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।