Netflix Top 10: शनिवार को नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही ये क्राइम थ्रिलर, देखें टॉप 10 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट
इस हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही है। अगर आप भी वीकेंड पर कुछ नया और दिलचस्प देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स की ये टॉप 10 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं।
नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई नई फिल्में और रिलीज होती हैं। वहीं, फैंस को भी हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही है। अगर आप भी वीकेंड पर कुछ नया और दिलचस्प देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स की ये टॉप 10 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं।
दायरा
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी कहानी कानून के शासन और एनकाउंटर के बीच के नैतिक टकराव पर आधारित है। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में है। 'दायरा' साल 2019 के हैदराबाद बलात्कार और हत्या मामले और उसके बाद एनकाउंटर से प्रेरित कहानी है।
रणबाली
'रणबाली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, थिएटर रिलीज के बाद अब ये फिल्म 13 नवंबर, 2026 को Netflix पर स्ट्रीम कर दी गई है। राहुल सांकृतियन द्वारा निर्देशित यह पीरियड ड्रामा भारत में ब्रिटिश शासन के दौर पर आधारित है। 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के बाद ये दोनों अब 'रणबाली' में नजर आई। लिस्ट में ये फिल्म दूसरे नंबर पर है।
बत्था
बत्था बालाजी थरनी धरण द्वारा लिखित और निर्देशित 2026 की भारतीय तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 1986 के मद्रास के एक खूंखार गैंगस्टर की कहानी है, जिसे एक डरपोक आठ वर्षीय लड़का गलती से स्कूल के बाथरूम में बंद कर देता है। लिस्ट में ये मूवी तीसरे नंबर पर है।
दिल वाली दिवाली
निर्देशक रितेश मेनन की फिल्म 'दिल वाली दिवाली' की कहानी अंश सिक्का (मिहिर आहूजा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नॉर्वे में काम करने वाला एक इंजीनियर है और दिवाली पर अपने मिडिल-क्लास पंजाबी माता-पिता को एक लग्जरी हाई-राइज अपार्टमेंट गिफ्ट करता है। वहीं, अंश का परिवार उसकी खुशी के लिए उस नए घर में रहने का नाटक करता हे, जबकि हकीकत ये है कि वो अपना पुराना घर और पुराना मोहल्ला मिस करते हैं। ये सीरीज लिस्ट में चौथे नंबर पर है।
गजब रात
मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गजब रात' एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। जिसकी कहानी दिल्ली में एक ही रात के दौरान हुई घटना पर आधारित है। ये फिल्म लिस्ट में पांचवे नंबर पर है।
डोन्ट ट्रबल द ट्रबल
'डोन्ट ट्रबल द ट्रबल' साल 2026 में रिलीज हुई है। इसकी कहानी सूरी (फहाद फासिल) नाम के एक बेहद लालची एम्बुलेंस ड्राइवर और दिव्या (सारा पालेकर) नाम की रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों वाली बच्ची के इर्द-गिर्द घूमती है। लिस्ट में 'डोन्ट ट्रबल द ट्रबल' छठे पर है।
जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' साल 2025 में रिलीज हुई है। इसकी कहानी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की घटनाओं के पांच साल बाद की है, जहां आधुनिक जलवायु के कारण ज्यादातर डायनासोर खत्म हो चुके हैं और बचे हुए जीव केवल इक्वेटोरियल क्षेत्रों में ही जीवित हैं। इसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। लिस्ट में ये फिल्म 7वें नंबर पर है।
मीठे में क्या है
'मीठे में क्या है' एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो थिएटर के बाद यह 30 अक्टूबर 2026 को Netflix पर रिलीज हुई थी। इसकी कहानी दिवाली के उत्सव पर लखनऊ में होने वाले एक फैमिली रीयूनियन की कहानी है। फिल्म में ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगड़ी, आयशा रजा मिश्रा, दलाई, विक्रम बख्शी और कनिका कपूर मुख्य किरदार में हैं। ये फिल्म लिस्ट में 8वें पर है।
डोरोथी
'डोरोथी' 2026 में बनी भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें कीर्ति सुरेश, सनंथ और ऋषिकांत जैसे कलाकार मुख्य किरदार में हैं। फिल्म 'डोरोथी' की कहानी 1990 के दशक के ग्रामीण परिवेश में दो बचपन के दोस्तों (कार्थी और सुब्बू) की जिंदगी और उनके जीवन में डोरोथी के आने से होने वाले बदलावों पर आधारित है। लिस्ट में 'डोरोथी' 9वें नंबर पर है।
विश्वनाथ एंड संस
सूर्या स्टारर 'विश्वनाथ एंड संस' एक शानदार फिल्म है। इसमें सूर्या ने एक अमीर बिजनेसमैन और और निशानेबाज का रोल प्ले किया है। फिल्म में सूर्या ने संजय विश्वनाथ का रोल प्ले किया है, पूरी कहानी उनके इर्द-गिर्द घूमती है। विश्वनाथ अपनी मां की इच्छा के आगे सेरोगेसी का रास्ता चुनता है और फिर एक गंभीर संकट के बीच मैडी (ममिता बैजू) के साथ एक अनोखे रिश्ते में बंधता है। ये फिल्म लिस्ट में 10वें पर है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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