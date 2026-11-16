नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं ये जबरदस्त 8 फिल्में-सीरीज, रोमांस, थ्रिलर, एक्शन से भरपूर होगा हफ्ता
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते 8 जबरदस्त फिल्म और सीरीज आने वाली हैं। 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ये धमाकेदार सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही है।
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते धमाका होने वाला है। कुछ शानदार फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ रोमांटिक, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। खास बात ये है कि इस बार जबरदस्त सीरीज ऑडियंस को एंटरटेन करने आने वाली हैं।
स्टेप्स
भाषा-इंग्लिश
रिलीज- 20 नवंबर
कंटेंट टाइप- फिल्म
एक एनिमेटेड म्यूजिकल, फैंटसी, कॉमेडी फिल्म है जो खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी दो किरदार लिलिथ और उसकी बहन मार्गोट के इर्दगिर्द रची गई है। फिल्म 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इसकी ओरिजिनल भाषा इंग्लिश है। बच्चों को ये फिल्म पसंद आने वाली है।
गार्डिंग स्टार्स
भाषा-इंग्लिश
रिलीज- 20 नवंबर
कंटेंट टाइप- फिल्म
आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स पर एक रोमांटिक फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम है गार्डिंग स्टार्स जो कैथरीन सेंटर की पॉपुलर नॉवेल द बॉडीगार्ड से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। फिल्म असल में इंग्लिश भाषा में रिलीज हो रही है।
ऑन बेहाफ ऑफ माय सन
भाषा-पुर्तगाली
रिलीज- 20 नवंबर
कंटेंट टाइप- फिल्म
ये फिल्म एक 75 साल की मां की कहानी है जिसका बेटा एक बस ड्राइवर होता है और एक एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसकी मौत के बाद आरोप लगता है कि उसने ये एक्सीडेंट खुद के सुसाइड के लिए किया था। फिल्म पुर्तगाली भाषा में रिलीज हुई है। इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये इमोशनल फिल्म होने वाली है। फिल्म 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
जेंटल मोंस्टर
भाषा-जर्मन
रिलीज- 18 नवंबर
कंटेंट टाइप- फिल्म
ये एक जर्मन भाषा की फिल्म है जिसकी कहानी लूसी नाम की महिला के इर्दगिर्द रची गई है। लूसी एक सफल पियानो बजाने वाली महिला है जो अपने पति और बेटे के लिए मदद कर रही है। ये फिल्म 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
द ब्लू रोड स्टोरी
भाषा-कोरियन
रिलीज- 20 नवंबर
कंटेंट टाइप- सीरीज
ये एक कोरियन वेब सीरीज है जिसकी कहानी दो डिटेक्टिव के इर्दगिर्द घूमती है। इस सीरीज में जापान को भी कनेक्शन दिखता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक डेड बॉडी मिलती है और उस पर कोरियाई भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सीरीज 20 नवंबर को देख सकते हैं।
द अल्ट्रुइस्ट्स
भाषा-इंग्लिश
रिलीज- 20 नवंबर
कंटेंट टाइप- सीरीज
द अल्ट्रुइस्ट्स नाम की एक जबरदस्त इंग्लिश सीरीज आ रही है। ये सीरीज एक रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में बात करती है। ये 8 एपिसोड की सीरीज 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।
वेलेंटीना और 12 साइन्स
भाषा-पुर्तगाली
रिलीज- 18 नवंबर
कंटेंट टाइप- सीरीज
ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसकी शुरुआत वेलेंटीना के बुरे ब्रेकअप से होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। ये सीरीज आप 18 नवंबर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये सीरीज ओरिजिनल पुर्तगाली भाषा में रिलीज हो रही है।
विन द मॉल
भाषा-पुर्तगाली
रिलीज- 18 नवंबर
कंटेंट टाइप- सीरीज
ये एक रियलिटी कम्पटीशन सीरीज है, इसमें 10 टीमें बनाई जाएंगी और उन्हें एक मॉल में स्ट्रेटेजिक तरह से शॉपिंग करनी है। ये शो आप 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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