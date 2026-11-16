netflix this week releases 16 action, romance, thriller series and films are coming see the full list

नेटफ्लिक्स ऑडियंस के लिए ये हफ्ता खास होने वाला है। इस बार 16 शानदार फिल्में, सीरीज और शोज आ रहे हैं। इस हफ्ते अगर कुछ अच्छा देखने का प्लान कर रहे हो तो ये लिस्ट आपके लिए है।

नेटफ्लिक्स पर 16 फिल्में-सीरीज का धमाका, रोमांस-थ्रिलर से भरा होगा हफ्ता

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते धमाका होने वाला है। कुछ शानदार फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ रोमांटिक, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। खास बात ये है कि इस बार जबरदस्त सीरीज ऑडियंस को एंटरटेन करने आने वाली हैं।

गार्डन रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज गार्डन नाम की एक बायोग्राफिकल सीरीज आ रही है। कहानी 70 के दशक पर बेस्ड है। इसमें अर्जेंटीना के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया जाता है। ये सीरीज आप 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

रिलीज- 21 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये एक अमेरिका की हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। कहानी एक परिवार की है। कहानी एक मगरमच्छ के बच्चे से शुरू होती है जो बड़ा होते ही आदमियों को खाना शुरू कर देता है। इस फिल्म को आप 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

हाईकू रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये एक तमिल फिल्म है। रोमांस और कॉमेडी से भरी जिसे युवराज चिन्नास्वामी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का लीड किरदार कविताओं के जरिए अपने प्यार का इजहार करता है। ये फिल्म 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे रही है।

मांगलिक रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये एक जबरदस्त सीरीज है जिसकी कहानी मंगल दोष वाली शादी यानी मांगलिक जोड़े पर बेस्ड है। कहानी सिद्धार्थ और इरा नाम के दो किरदारों की शादी से जुड़ी है शादी के बाद जो होता है वो देखने वाली ऑडियंस को हैरान कर सकता है। ये सीरीज 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है।

ढिंढोरा सीजन 2 रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज भुवन बाम की पॉपुलर कॉमेडी सीरीज ढिंढोरा का दूसरा सीजन आ गया है। साल 2021 के इस सीरीज का पहला सीजन आया था। इस सीरीज में कॉमेडियन को अलग-अलग किरदारों में देखा जाता है। ऑडियंस के बीच उनके किरदार खूब मशहूर हुए थे। अब नए सीजन धमाका करने वाला है। ये सीरीज 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

ए सिंड्रेला स्टोरी रिलीज- 19 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म एक अमेरिका रोमांटिक फिल्म आ रही है ए सिंड्रेला स्टोरी। ये एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी सैम मोंटगोमरी नाम की लड़की है जो सौतेली मां और बहनों से परेशान है। फिर एक लड़की की एंट्री होती है। इस फिल्म को आप 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

द लॉ ऑफ बीस्ट्स रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज द लॉ ऑफ बीस्ट्स नाम की एक जबरदस्त क्राइम ड्रामा सीरीज आ रही है। इसकी कहानी पोलैंड में चार बच्चों की हत्या से जुड़ी है। ये सीरीज 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

समथिंग न्यू रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। कहानी एक केन्या नाम की महिला के इर्दगिर्द घूमती है।फिल्म में एक ब्लाइंड डेट में मिलने वाले लड़के को भी दिखाया जाता है। ये फिल्म आप 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

HB2ME रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म आपको अगर फिलिपिनो फिल्में पसंद हैं तो आप आने वाली एक्शन कॉमेडी फिल्म देख स्काई हैं। इसकी कहानी एक बेटे की है जो अपने पिता से बदला लेने की कोशिश करता है। ये फिल्म आप 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

स्टेप्स रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म एक एनिमेटेड म्यूजिकल, फैंटसी, कॉमेडी फिल्म है जो खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी दो किरदार लिलिथ और उसकी बहन मार्गोट के इर्दगिर्द रची गई है। फिल्म 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इसकी ओरिजिनल भाषा इंग्लिश है। बच्चों को ये फिल्म पसंद आने वाली है।

गार्डिंग स्टार्स रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स पर एक रोमांटिक फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम है गार्डिंग स्टार्स जो कैथरीन सेंटर की पॉपुलर नॉवेल द बॉडीगार्ड से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। फिल्म असल में इंग्लिश भाषा में रिलीज हो रही है।

ऑन बेहाफ ऑफ माय सन रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये फिल्म एक 75 साल की मां की कहानी है जिसका बेटा एक बस ड्राइवर होता है और एक एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसकी मौत के बाद आरोप लगता है कि उसने ये एक्सीडेंट खुद के सुसाइड के लिए किया था। फिल्म पुर्तगाली भाषा में रिलीज हुई है। इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये इमोशनल फिल्म होने वाली है। फिल्म 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

जेंटल मोंस्टर रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- फिल्म ये एक जर्मन भाषा की फिल्म है जिसकी कहानी लूसी नाम की महिला के इर्दगिर्द रची गई है। लूसी एक सफल पियानो बजाने वाली महिला है जो अपने पति और बेटे के लिए मदद कर रही है। ये फिल्म 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

द ब्लू रोड स्टोरी रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज ये एक कोरियन वेब सीरीज है जिसकी कहानी दो डिटेक्टिव के इर्दगिर्द घूमती है। इस सीरीज में जापान को भी कनेक्शन दिखता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक डेड बॉडी मिलती है और उस पर कोरियाई भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सीरीज 20 नवंबर को देख सकते हैं।

द अल्ट्रुइस्ट्स रिलीज- 20 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज द अल्ट्रुइस्ट्स नाम की एक जबरदस्त इंग्लिश सीरीज आ रही है। ये सीरीज एक रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में बात करती है। ये 8 एपिसोड की सीरीज 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।

वेलेंटीना और 12 साइन्स रिलीज- 18 नवंबर कंटेंट टाइप- सीरीज ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसकी शुरुआत वेलेंटीना के बुरे ब्रेकअप से होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। ये सीरीज आप 18 नवंबर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये सीरीज ओरिजिनल पुर्तगाली भाषा में रिलीज हो रही है।