कार्तिक आर्यन ने माना, नए रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी एक्स को किया था कॉल

संक्षेप: कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का प्रोमो आया है। ये एपिसोड शनिवार के दिन आएगा और इसमें कार्तिक आर्यन व अनन्या पांडे अपनी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को प्रमोट करते नजर आएंगे।

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी और 3 जनवरी के दिन वे प्रमोशन करने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में नजर आने वाले हैं। सामने आए प्रोमो में कार्तिक, अनन्या और कपिल के कुछ मजेदार पल दिखाए गए हैं।

कपिल की मस्ती प्रोमो की शुरुआत में कपिल मजाक करते हुए कहते हैं, "हम चाहें जितनी बार हैप्पी न्यू ईयर कह लें, लेकिन असली न्यू ईयर को कार्तिक जैसे लोगों का होता है। हर बार नई फिल्म, नई हिरोइन...।" आगे कपिल, कार्तिक और अनन्या के साथ गेम खेलते नजर आते हैं। इस गेम के दौरान कपिल उनसे सवाल पूछते हैं और उन्हें बताना होता है कि वो उनकी नजरों में ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग।

कार्तिक का जवाब कपिल कहते हैं, “रिलेशनशिप में होने के बावजूद अपनी एक्स को कॉल करना।” अनन्या इस सेंटेंस को सुनने के बाद रेड फ्लैग उठाती हैं और हैरान होने वाला एक्सप्रेशन देती हैं। वहीं कार्तिक ग्रीन फ्लैग उठाते हुए कहते हैं, “मैं कभी-कभी ऐसा करता हूं, तुम भी कभी-कभी ऐसा करती होगी।” इस पर, अनन्या मुस्कुराती हैं और अपना सिर हिलाती हैं।

यहां देखिए कपिल के शो का प्रोमो