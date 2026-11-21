नेटफ्लिक्स पर अभी आई एक शानदार साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म आपके होश उड़ा देगी। कहानी इतनी दमदार है कि आप सीट से हिल नहीं पाओगे। IMDB पर मिली है जबरदस्त रेटिंग। जानिए-

नेटफ्लिक्स पर एक शानदार तेलुगू फिल्म आई है जिसका नाम है 418। अब आप सोचेंगे कि किसी फिल्म का नाम इस नंबर से क्यों हैं? तो असल में ये एक हॉस्टल का कमरा नंबर है। इस कमरे में एक गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसी कहानी जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को परेशान करती है। ये एक साइको थ्रिलर हॉरर फिल्म है जिसकी कहानी एक हॉस्टल के कमरे के इर्दगिर्द रची गई है। फिल्म ऑडियंस के बीच इतनी पसंद की जा रही है कि IMDB पर इस फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।

418 फिल्म की कहानी हैरान करती है फिल्म की शुरुआत कर्नाटका के एक हॉस्पिटल से होती है। यहां एक महिला मरीज को भर्ती किया जाता है। अचानक उस महिला पर कोई शक्ति हावी होती है और वो हॉस्पिटल की नर्स पर हमला कर देती है। हॉस्पिटल में मौजूद लोगों की वो मारने लगती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, एक परिवार की तरफ। विवेक नाम का लड़का मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा है। उसका हॉस्टल में एडमिशन भी हो गया है। माता पिता बस से उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उस बस में एक शायशा नाम की लड़की आती है। वो आते ही सिगरेट पीने लगती है, जो विवेक की मम्मी को अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे को शायशा जैसी लड़कियों से दूर रहने की सलाह देती है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि विवेक अपने हॉस्टल पहुंच गया है। लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड विवेक की मां को अंदर नहीं आने देते। ये एक ऐसा हॉस्टल हैं जहां महिलाओं का आना माना है।

हॉस्टल के रूम की डरावनी कहानी विवेक को 417 रूम नंबर मिलता है। गार्ड उसे हिदायत देते हैं कि किसी भी हालत में 418 नंबर को मत खोलने की कोशिश करना। वो अपने रूम में जाता है और आर्यन नाम के लड़के से दोस्ती होती है। दूसरी तरफ कॉलेज का सीनियर अर्जुन जूनियर्स पर जुल्म करने के लिए जाना जाता है। ऐसे एक दिन शायशा वहां किसी काम से आती है और विवेक के रूममेट आर्यन को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उसे कोरोना हुआ था और 14 दिन के लिए कमरे में बंद रहना है। लेकिन विवेक और आर्यन उसे अच्छा फील करवाते हैं और ठीक होने के बाद उसे बाहर ले जाते हैं। इन सब में अच्छी दोस्ती हो जाती है।

विवेक पता लगता है हॉस्टल के उस कमरे की सच्चाई एक दिन विवेक एक डेड बॉडी को देखकर बेहोश हो जाता है। और उसके दोस्त उसे अच्छा फील करवाने के लिए दारू पीला देते हैं। नशे की हालत में सभी दोस्त सभी दोस्त रूम नंबर 418 खोलने का प्लान बनाते हैं। जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो एक नीरव नाम का लड़का अपने सूटकेस में गर्लफ्रेंड को अंदर लेकर आ रहा होता है। वॉचमैन को शक होता है और चोरी पकड़ी जाती है। इसी हंगामे के बीच आर्यन और दोस्त 418 का गेट नहीं खोल पाते। लेकिन विवेक को अजीब सपने आने लगते हैं। उस रात उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे मारा है। जब वो अपना शरीर देखता है तो निशान होते हैं। विवेक के दोस्त उसे एक मनोविज्ञानिक के पास भेजते हैं। और जो सच सामने आता है वो हैरान करने वाला होता है। लेकिन इस बार मनोविज्ञानिक कहीं बिजी होता है। इसी बीच विवेक ठान लेता है कि वो ये पता लगाकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है।

मनोविज्ञानिक बताता है हॉस्टल के कमरे का सच वो पता लगाता है कि जिस जगह उनका हॉस्टल है वहां कभी एक पागलखाना था। उसी पागलखाने में एक महिला ने कईयों को मार दिया था। अब शायशा मरने वाली थी क्योंकि अब वो उस रूम नंबर में 418 में जाने वाली थी। तभी विवेक फिर से मनोविज्ञानिक के पास जाता है और इस बार जो उसे पता चलता है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनोविज्ञानिक बताता है कि विवेक को जिसकी आवाज और लोरी सुनाई दे रही है वो देविका की आवाज है। देविका एक ऐसी लड़की थी जो अनाथ थी। उसने बड़े होने के बाद मोहन से शादी कर ली। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। मोहन को बच्चे पसंद थे इसलिए वो भी मां बनना चाहती थी। बहुत सालों बाद उसके बच्चा नहीं हुआ और मोहन की भाभी 2 बार प्रेग्नेंट हो गई।

देविका किस सच्चाई आती है सामने मां बनने की इच्छा लेकर देविका एक तांत्रिक के पास जाती है। उसके सामने वो एक शर्त रखता है कि अगर उसे मां बनना है तो शर्तों को भी पूरा करना होगा। देविक बिना सोचे बस हां कह देती है और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। फिर तांत्रिक कहता है कि उसे 6 महिलाओं की बलि देनी होगी। वो खुद को समेत 4 महिलाओं को मार देती है । लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जो शादी के बाद मां बनना चाहती थी। उसे पागलखाने में भर्ती किया जाता है। जो शुरुआत में सीन दिखाया था वो देविका ही थी। इसी समय विवेक हॉस्टल पहुंचता है ताकि शायशा को उस कमरे में नहीं घुसने दिया जाए। लेकिन वहां एक और दोस्त की गर्लफ्रेंड मौजूद थी रचना।