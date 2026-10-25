नेटफ्लिक्स पर आज रविवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये हिंदी फिल्म, साउथ फिल्मों पर पड़ी भारी

नेटफ्लिक्स पर आज रविवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये हिंदी फिल्म, साउथ फिल्मों पर पड़ी भारी
नेटफ्लिक्स पर आज रविवार को सबसे ज्यादा ये 10 फिल्में देखी जा रही हैं। इस लिस्ट में साउथ फिल्मों का कमाल देखा जा सकता है। लेकिन एक हिंदी फिल्म भी है जिसने सभी को पछाड़ कर नंबर 1 की गद्दी पर कब्जा किया हुआ है। ये रही लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर आज रविवार को ये 10 जबरदस्त फिल्में और उनकी कहानी छाई हुई है। आज छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए देशभर में ये फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। खास बात ये है कि 10 फिल्मों की इस लिस्ट में सिर्फ 2 हिंदी फिल्में बनीं हैं और अधिकतर साउथ फिल्मों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक हिंदी फिल्म ऐसी है जो एक्शन, ड्रामा फिल्मों को पछाड़ कर नंबर 1 की गद्दी पर बैठी हुई है। ये हैं आज रविवार को देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट-
गजब रात
मनोज बाजपाई अपनी जबरदस्त एक्टिंग और फिल्मों के चयन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में कई बार हल्की कहानियों की होती है लेकिन वो अपनी परफॉरमेंस से ऐसी फिल्मों में जान डाल देते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है ‘गजब रात’। इस फिल्म की कहानी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की है जिसका किरदार मनोज बाजपाई ने निभाया है। वो अपने इस किरदार एके साथ कैसे पूरे सिस्टम के साथ खेल जाते हैं, वो जबरदस्त लगता है। फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है जिसे आज देश में सबसे ज्यादा देखा रहा है। आज ये फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
द पैराडाइस
द पैराडाइस नाम की एक तेलुगू फिल्म आई है। इस फिल्म में नानी ने लीड रोल निभाया है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जसे श्रीकांत ओडेला ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
डोरोथी
हाल में नेटफ्लिक्स पर एक शानदार तमिल फिल्म डोरोथी आई है। इस फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों पर है। बड़े होने के बाद एक दोस्त दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे और क्यों होता है उसके लिए फिल्म देखी जानी चाहिए। इस शानदार फिल्म को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली हुई है। आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
धूमकेतु
मलयालम सिनेमा एक बार फिर शानदार फिल्म लेकर आ गए हैं। इस फिल्म का नाम है धूमकेतु। ये एक फैंटसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे सुधि मैडिसन ने डायरेक्टर किया है। इस फिल्म में सजिन गोपू लीड रोल में हैं। फिल्म आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
एन्ना विलई
पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर तमिल फिल्म आई है एन्ना विलई। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मछुआरे की होती है जिसे समुंद्र में एक बेशकीमती सोने का गले में पहनने वाला पेंडेंट मिलता है। उस गरीब मछुआरे को चोर बता दिया जाता है जिसके बाद उसके आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू होती है। फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
मंडाडी
एक और तमिल फिल्म इस लिस्ट में छाई हुई है। इस फिल्म का नाम है मंडाडी। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें खूब सारा इमोशन है। फिल्म की कहानी एक बोट रेसिंग की है। एक 20 साल पुरानी कहानी कैसे अगर बढ़ती है उसी पर ये फिल्म बनी है जो आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
विश्वनाथ एंड संस
एक्टर सूर्या की फिल्म विश्वनाथ एंड सन ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका किया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म की कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की है जो सरोगेसी की मदद से पिता बनता है और फिर उसकी सरोगेट मदर उसकी जिंदगी में आ जाती है। फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
इंग्लिश विंग्लिश
साल 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश हाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला की थी जो खुद को साबित करती है। ये फिल्म आज 8 नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
ईविल डेड बर्न
ईविल डेड फ्रेंचाइजी की ये छठी फिल्म ईविल डेड बर्न हाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी सुपरनैचुरल हॉरर पर बेस्ड हैजो एलिस नाम की महिला से जुड़ी हुई है। ये फिल्म आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
इरुमुड़ी
रवि तेजा के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म इरुमुड़ी की कहानी झकझोर देती है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी कई मन्नतों के बाद एक बेटी पैदा होती है। बाद में इस बेटी का मर्डर हो जाता है। आज ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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