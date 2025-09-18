25 साल बाद आर्यन खान की सीरीज से वापसी कर रहा है ये विलेन, बदल गया पूरा लुृक

2003 की सुपरहिट कोई मिल गया में हृतिक के अपोजिट 'राज सक्सेना' बने रजत बेदी को भला कौन भूल सकता है। वह अब 25 साल बाद नेटफ्लिक्स की सीरीज से कमबैक कर रहे हैं।

बॉलीवुड की हिट फिल्म 'कोई मिल गया' में राज सक्सेना का किरदार निभाने वाले रजत बेदी एक समय विलेन की दुनिया में सबसे दमदार चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन एक फिल्म की वजह से उनका करियर थम गया और वे इंडस्ट्री छोड़कर विदेश चले गए। अब 25 साल बाद रजत बेदी एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और मौजूदा हालात के बारे में।

फिल्मी परिवार से ताल्लुक 23 अक्टूबर 1970 को मुंबई में जन्मे रजत बेदी का बैकग्राउंड पूरी तरह फिल्मी है। उनके पिता नरेंद्र बेदी हिट फिल्ममेकर थे, जिन्होंने 'जवानी दीवानी', 'खोटे सिक्के' और 'अदालत' जैसी फिल्में बनाईं। वहीं, उनके दादा राजिंदर सिंह बेदी हिंदी-उर्दू साहित्य के दिग्गज लेखक थे।

करियर की उड़ान 90 के दशक में मॉडलिंग से एक्टिंग में कदम रखने वाले रजत बेदी ने जल्दी ही विलेन के रूप में पहचान बना ली। 'इंटरनेशनल खिलाड़ी', 'जानी दुश्मन', 'चोर मचाए शोर' और 'पार्टनर' जैसी फिल्मों में उनका स्टाइल दर्शकों को खूब भाया। 2003 में उन्हें 'कोई मिल गया' में ऋतिक रोशन के अपोजिट बड़ा रोल मिला, लेकिन फिल्म के फाइनल एडिट में उनके कई सीन काट दिए गए। रजत ने दावा किया था कि प्रीति जिंटा के साथ उनके सीक्वेंस हट गए और प्रमोशन में भी उन्हें जगह नहीं दी गई। इसके बाद उनका करियर धीरे-धीरे ढलान पर चला गया।

कनाडा में नई शुरुआत निराश होकर रजत 2006 में कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। बीच-बीच में पंजाबी फिल्मों और टीवी सीरियल्स से जुड़े, लेकिन बॉलीवुड की रफ्तार पीछे छूट गई।

अर्यन खान की सीरीज से धमाकेदार कमबैक अब शाहरुख खान के बेटे अर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ से रजत बेदी एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। इस शो में वे एक बार फिर 'जराज सक्सेना' के किरदार में नजर आएंगे। बॉबी देओल, राघव जुयाल और मोना सिंह जैसे एक्टर्स के साथ उनकी एंट्री ने फैंस को नॉस्टैल्जिक कर दिया है।