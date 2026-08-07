Netflix Release: नेटफ्लिक्स पर आई एंटरटेनमेंट की सुनामी, रिलीज हुईं ये 10 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एनिमेशन फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री और सस्पेंस थ्रिलर से भरी वेब सीरीज तक काफी कुछ आने वाला है।
Netflix Release: ओटीटी लवर्स को हमेशा ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ये हफ्ता बेहद खास होने वाला है। नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एनिमेशन फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री और सस्पेंस थ्रिलर से भरी वेब सीरीज तक काफी कुछ आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस वीक की नेटफ्लिक्स अपकमिंग लिस्ट के बारे में...
1- मैं वापस आऊंगा
फिल्ममेकर इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। मूवी में वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में हैं।वहीं, अब ये भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी ये लव स्टोरी 7 अगस्त से Netflix पर स्ट्रीम कर दी गई है।
2- 'डेथ इंक.' सीजन 4
स्पेनी कॉमेडी वेब सीरीज 'डेथ इंक.' का आखिरी सीजन 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गया है। इस फाइनल सीजन में कुल 6 एपिसोड हैं। मूवी में कार्लोस अरेसेस, अमाया सालामानका, साल्वा रीना और डिएगो मार्टिन जैसे कलाकार हैं।
3- द लास्ट हाउस
चार लोगों का एक परिवार अचानक अपने घर के अंदर बंद हो जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें अपने घटते रिसोर्स और उस रहस्यमयी, मंडराते खतरे से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा जो उन्हें फंसाए हुए है। ये एक अमेरिकी हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। ये फिल्म आज ये यानी 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
4- ऑपरेशन सफेद सागर
इसकी कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध से शुरू होती है। 'ऑपरेशन सफेद सागर' 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा चलाया गया एक ऐतिहासिक हवाई अभियान था।सीरीज को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म आज ये यानी 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
5-अवर स्टिकी लव
ये एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज है। इसमें दिखाया गया है कि एक वकील अपनी याददाश्त खो देता है और एक बॉक्सिंग कोच के साथ रहने लगती है जो उसका बॉयफ्रेंड होने का दावा करता है। क्या यह स्टिकी सिचुएशन असली प्यार में बदल सकती है? ये सीरीज आज ये यानी 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
6- मिक्की 17
बोंग जून हो द्वारा निर्देशित मिक्की 17 एक साइंस-फिक्शन ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ये एडवर्ड एश्टन के उपन्यास 'मिक्की 7' पर आधारित है और इसमें मुख्य भूमिका रॉबर्ट पैटिनसन ने निभाई है। ये फिल्म जो 7 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी। वहीं, अब ये साइंस-फिक्शन 'मिकी 17' भारत में 7 अगस्त 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है।
7- रिकी गेरवाइस एली कैट्स
रिकी गेरवाइस एली कैट्स एक एनिमेटेड कॉमेडी मूवी है। इसमें जंगली बिल्लियों के सड़कों पर हंगामा मचाने से अजीबोगरीब हादसे दिखाए जाते हैं। ये सीरीज आज ये यानी 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
8- इधयम मुरली
बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी पर तमिल 'इधयम मुरली' ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है। 'इधयम मुरली' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को रिलीज कर दी गई है। फिल्म को तमिल के साथ ही हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में भी देखा जा सकता है।
9- लव हर्ट्स
लव हर्ट्स एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। के हुई क्वान, एरियाना डीबोस, डैनियल वू स्टारर ये फिल्म 7 अगस्त 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है।
10- द रिबन हीरो
द रिबन हीरो 8 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये एक आगामी जापानी एनीमे फिल्म है। यह ओसामू तेजुका की प्रसिद्ध क्लासिक मंगा "प्रिंसेस नाइट" (Princess Knight) से प्रेरित है और इसे ट्विन इंजन ने डायरेक्ट किया है। ये सीरीज 8 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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