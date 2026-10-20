Netflix Releases: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते होगा धमाका, आ रही हैं ये शानदार 7 फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते धमाका होने वाला है। इस हफ्ते शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। एक्शन, थ्रिलर से लेकर इस हफ्ते क्राइम और हॉरर फिल्में/सीरीज एंटरटेन करने वाली हैं। जानिए क्या आ रहा है इस हफ्ते-
नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त फिल्मों और शोज का धमाका होने वाला है। इस फेस्टिव वीक में ऑडियंस को घर बैठे शानदार कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। इस हफ्ते में हॉरर से लेकर एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। एक्टर मनोज बाजपाई से लेकर साउथ एक्टर्स की फिल्में ऑडियंस को एंटरटेन करने आने वाली हैं। जानिए इस हफ्ते आपके लिए क्या होने वाला है खास।
इंग्लिश विंग्लिश
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट-20 अक्टूबर
श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की अपनी एक ऑडियंस है। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपनी पहचान बनाती है। पति और बच्चों की नजर में अपने आप को साबित करने के लिए वो इंग्लिश सीखती है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आप कल यानी 20 अक्टूबर से इसे देख सकते हैं।
गली बॉय
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट-20 अक्टूबर
साल 2019 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एक एक गरीब रैपर की कहानी है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म 20 अक्टूबर से प्लेटफार्म पर देखी जा सकती है।
द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट
भाषा-इंग्लिश
रिलीज डेट-21 अक्टूबर
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक इंग्लिश हॉरर रिवेंज ड्रामा फिल्म द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट हाउस आने वाली है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की है ओ अपने घर में उन लड़कों को रहने देते हैं जिन्होंने उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की थी। ये फिल्म 21 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।
नोबडी वांट्स दिस: सीजन 3
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट-22 अक्टूबर
इंग्लिश सीरीज 'नोबडी वांट्स दिस' का सीजन जोआन (क्रिस्टन बेल) और नोआ (एडम ब्रोडी) की आगे की कहानी पर बेस्ड है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक सीरियस रिलेशनशिप की मुश्किलों से गुजरते हैं। ये सीरीज 22 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
सर्वाइविंग हरिकेन ओटिस
भाषा-स्पेनिश (डब भाषा में भी अवेलबल है।)
रिलीज डेट-23 अक्टूबर
एक स्पेनिश फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सर्वाइविंग हरिकेन ओटिस। ये एक असली घटना पर बनी फिल्म है जिसकी कहानी मैक्सिको के एक शहर में आए हरिकेन ओटिस तूफान के बारे में है। ये ये फिल्म आप 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
डोरोथी
भाषा-तमिल
रिलीज डेट-23 अक्टूबर
एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म डोरोथी आने वाली है। इस फिल्म में कीर्ति सुरेश और ऋषिकांत जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
गजब रात
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट-23 अक्टूबर
मनोज बाजपाई की फिल्म 'गजब रात' नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में की कहानी एक एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो घूसखोरी से कमाई करता है। इस फिल्म में एक रात की कहानी को दिखाया गया है। एक रात में किसी इंसान के जीवन में क्या-क्या हो सकता है। ये फिल्म शानदार होने वाली है। फिल्म को 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी