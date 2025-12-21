Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडNetflix Pakistan 21 December Number 1 Indian Film The Girlfriend Earned 17 5 Box Office Collection
पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन फिल्म, भारत में कमाए थे 17.5 करोड़

पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन फिल्म, भारत में कमाए थे 17.5 करोड़

संक्षेप:

Netflix Top 10: पाकिस्तान में टॉप 10 में नंबर 1 पर एक भारतीय फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 17.5 करोड़ की कमाई की थी। यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। 

Dec 21, 2025 04:14 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में आज यानी 21 दिसंबर को पहले नंबर पर भारतीय फिल्म ट्रेंड कर रही है। नंबर 1 पर जो फिल्म ट्रेंड कर रही है वो एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जो हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 17.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म 7 नवंबर 2025 को भारत में रिलीज हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द गर्लफ्रेंड। www.netflix.com/tudum के मुताबिक, फिल्म पहले नंबर पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, अनु इमैनुएल और दीक्षित शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए हैं।

फिल्म ने भारत में की थी कितनी कमाई

sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने पहले हफ्ते भारत में 11.3 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने भारत में 6.03 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने भारत में 17.5 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, अगर इस फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 27.75 करोड़ की कमाई की थी।

द गर्लफ्रेंड की स्टोरीलाइन

द गर्लफ्रेंड की बात करें तो यह एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है। पहले तो उसे अपने रिलेशनशिप में सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि कैसे उस रिश्ते में वो घुट रही है। जब वो उस रिलेशनशिप से बाहर आने का फैसला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बुली करता है।

लिस्ट में शामिल ये इंडियन फिल्में

द गर्लफ्रेंड के अलावा जॉली एलएलबी 3, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेज रिकी बहल भी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।