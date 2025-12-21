पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन फिल्म, भारत में कमाए थे 17.5 करोड़

संक्षेप: Netflix Top 10: पाकिस्तान में टॉप 10 में नंबर 1 पर एक भारतीय फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 17.5 करोड़ की कमाई की थी। यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है।

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में आज यानी 21 दिसंबर को पहले नंबर पर भारतीय फिल्म ट्रेंड कर रही है। नंबर 1 पर जो फिल्म ट्रेंड कर रही है वो एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जो हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 17.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म 7 नवंबर 2025 को भारत में रिलीज हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द गर्लफ्रेंड। www.netflix.com/tudum के मुताबिक, फिल्म पहले नंबर पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, अनु इमैनुएल और दीक्षित शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए हैं।

फिल्म ने भारत में की थी कितनी कमाई sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने पहले हफ्ते भारत में 11.3 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने भारत में 6.03 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने भारत में 17.5 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, अगर इस फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 27.75 करोड़ की कमाई की थी।

द गर्लफ्रेंड की स्टोरीलाइन द गर्लफ्रेंड की बात करें तो यह एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है। पहले तो उसे अपने रिलेशनशिप में सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि कैसे उस रिश्ते में वो घुट रही है। जब वो उस रिलेशनशिप से बाहर आने का फैसला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बुली करता है।