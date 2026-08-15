नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 इस फिल्म का उड़ रहा मजाक, लोग पूछ रहे- क्यों बनाई?
नेटफ्लिक्स टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शाहिद कपूर की फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। हालांकि, फिल्म के ओटीटी पर आते ही लोग फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फिल्म क्यों बनाई है?
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 बनी हुई है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर भले ही छाई हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये फिल्म बनाई ही क्यों है?
कॉकटेल 2 जून में सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज
आज के समय में ओटीटी के माध्यम से फिल्म बड़ी संख्या तक पहुंचती है। ज्यादातर लोग जो सिनेमाघरों में फिल्म देखने नहीं जाते हैं, वो फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होने के बाद देखते हैं। कॉकटेल 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कॉकटेल 2 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
सोशल मीडिया पर हो रही कॉकटेल 2 की ट्रोलिंग
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी, लेकिन अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद शाहिद की ये फिल्म चर्चा में आ गई है। कॉकटेल 2 को सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये फिल्म क्यों बनाई है?
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स
एक्स पर एक यूजर ने लिखा- नेटफ्लिक्स पर अभी कॉकटेल 2 देखी। भाई ये फिल्म गुस्सा दिलाने वाली फिल्म है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कॉकटेल 2 इस साल की सबसे बकवास फिल्म है जो मैंने इस देखी है। एक ने लिखा- मैंने कॉकटेल 2 देखना शुरू किया और फिर सो गया। पहली बात तो ये फिल्म बनी ही क्यों है? फिल्म का प्लॉट इतना बेवकूफी वाला है। एक ने लिखा- भाई अच्छा हुआ फिल्म को ओटीटी पर ही देखा। हॉल में पैसे बर्बाद होने से बच गए।
एक यूजर ने लिखा- बोर हो रही थी तो कॉकटेल 2 देखने लगी। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्यों ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना अलमारी और फटी हुई शर्ट से कर रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कॉकटेल 2 पूरी फिल्म ही दिमाग की खिचड़ी करने वाली है, वो भी बिना अपनी पसंदीदा सब्जी के। फिल्म के आखिरी के 15 मिनट ही अच्छे थे।
क्या है कॉकटेल 2 का प्लॉट?
कॉकटेल 2 के प्लॉट की बात करें तो ये कहानी दो ऐसे प्यार करने वालों की कहानी है जिनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा होता। कुणाल और दीया बिना शादी के लंबे वक्त से एक रिलेशनशिप हैं। ये कपल छुट्टियां मनाने के लिए जाता है। वहीं, दीया की मुलाकात उसकी एक दोस्त ऐली (कृति सेनन) से होती है। अपने बॉयफ्रेंड की लॉयेलटी चेक करने के लिए दिया ऐली से कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करे। ऐली ऐसा करती भी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऐली को कुणाल से प्यार हो जाता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना