नेटफ्लिक्स की इस मिस्ट्री थ्रिलर में आखिर तक रहेगा सस्पेंस, 7.2 है IMDb रेटिंग

संक्षेप:

अगर आप एक अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो अंत तक आपको बांधे रहेगी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। 

Feb 01, 2026 04:28 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में बता रहे हैं जो अंत तक आपको स्टोरी से बांधे रखेगी। ये हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अहम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

क्या है फिल्म का नाम?

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है इत्तेफाक। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, मंदिरा बेदी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और हिमांशु कोहली जैसे कलाकार नजर आए थे।

क्या है फिल्म का प्लॉट?

फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक चेजिंग सीन से होती है। जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार पुलिस से बचकर भाग रहा होगा है। रस्ते में उसकी गाड़ी पलट जाती है। सोनाक्षी की एंट्री होती है और फिर सिद्धार्थ का किरदार अरेस्ट हो जाता है। सिद्धार्थ पर डबल मर्डर के आरोप होते हैं। पहले तो कहानी बिल्कुल सिंपल लगती है, लेकिन फिर एक-एक करके परतें खुलती हैं और आपको सोच में डाल देती हैं। कहानी के अंत तक आप सोचते रहेंगे कि दो कातिल हैं या एक ही कातिल ने डबल मर्डर किए हैं।

शाहरुख खान करने वाले थे ये रोल

इस फिल्म में अक्षय खन्ना पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए हैं जो इस डबल मर्डर को सुलझाते नजर आते हैं। आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म अक्षय खन्ना का किरदार पहले शाहरुख खान निभाने वाले थे, लेकिन उन दिनों वो अपनी फिल्म फैन औप रईस को लेकर व्यस्त थे। फैन साल 2016 में रिलीज हुई थी। वहीं, रईस साल 2017 में रिलीज हुई थी।

कितनी है फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग?

इस फिल्म में एक भी गाना नहीं है जो बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत कम होता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 45 मिनट है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
