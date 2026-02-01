नेटफ्लिक्स की इस मिस्ट्री थ्रिलर में आखिर तक रहेगा सस्पेंस, 7.2 है IMDb रेटिंग

संक्षेप: अगर आप एक अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो अंत तक आपको बांधे रहेगी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

अगर आप हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में बता रहे हैं जो अंत तक आपको स्टोरी से बांधे रखेगी। ये हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अहम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

क्या है फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है इत्तेफाक। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, मंदिरा बेदी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और हिमांशु कोहली जैसे कलाकार नजर आए थे।

क्या है फिल्म का प्लॉट? फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक चेजिंग सीन से होती है। जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार पुलिस से बचकर भाग रहा होगा है। रस्ते में उसकी गाड़ी पलट जाती है। सोनाक्षी की एंट्री होती है और फिर सिद्धार्थ का किरदार अरेस्ट हो जाता है। सिद्धार्थ पर डबल मर्डर के आरोप होते हैं। पहले तो कहानी बिल्कुल सिंपल लगती है, लेकिन फिर एक-एक करके परतें खुलती हैं और आपको सोच में डाल देती हैं। कहानी के अंत तक आप सोचते रहेंगे कि दो कातिल हैं या एक ही कातिल ने डबल मर्डर किए हैं।

शाहरुख खान करने वाले थे ये रोल इस फिल्म में अक्षय खन्ना पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए हैं जो इस डबल मर्डर को सुलझाते नजर आते हैं। आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म अक्षय खन्ना का किरदार पहले शाहरुख खान निभाने वाले थे, लेकिन उन दिनों वो अपनी फिल्म फैन औप रईस को लेकर व्यस्त थे। फैन साल 2016 में रिलीज हुई थी। वहीं, रईस साल 2017 में रिलीज हुई थी।