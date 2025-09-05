Netflix Movie Inspector Zende Review in Hindi Know About Manoj Bajpayee Crime Comedy Movie नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘इंस्पेक्टर झेंडे’, पढ़ें मनोज बाजपेयी की फिल्म का रिव्यू, Bollywood Hindi News - Hindustan
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘इंस्पेक्टर झेंडे’, पढ़ें मनोज बाजपेयी की फिल्म का रिव्यू

एक तरफ पुलिस का जुगाड़ू इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ खतरनाक सीरियल किलर… और बीच में मुंबई। कुछ ऐसी ही है नेटफ्लिक्स की क्राइम और कॉमेडी फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:33 PM
मनोज बाजपेयी और जिम सार्भ आमने-सामने हों तो स्क्रीन पर धमाका होना तय है। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’ में दोनों ने कमाल का काम किया है। ये फिल्म क्राइम और कॉमेडी का ऐसा मिक्स है, जो 70–80 के दशक की मुंबई को फिर से जिंदा कर देता है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में और बताते हैं।

स्टार- 3/5

कहानी

फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे (मनोज बाजपेयी) के सामने चुनौती है, खतरनाक सीरियल किलर कार्ल भोजराज (जिम सार्भ) को पकड़ने की, जो तिहाड़ जेल से फरार होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा है। इसके बाद शुरू होता है इंस्पेक्टर और किलर के बीच चूहे-बिल्ली का खेल, जहां दांव पर है झेंडे की जान और मुंबई पुलिस की इज्जत।

परफॉर्मेंस

मनोज बाजपेयी देसी पुलिस अफसर की चालाकी और जुगाड़ू अंदाज में छा गए। उनकी डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग दर्शकों को बांधकर रखती है। जिम सार्भ, कार्ल भोजराज के रोल में, डर और रहस्य दोनों पैदा करते हैं। वहीं सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक और भालचंद्र कदम भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं।

निर्देशन और तकनीकी पहलू

निर्देशक चिन्मय मांडलेकर ने कहानी को गंभीर रखते हुए भी हल्का-फुल्का ट्रीटमेंट दिया है ताकि फिल्म भारी न लगे। मुंबई की पुरानी गलियां, पुलिस स्टेशन और उस दौर की लोकल लाइफ को असली अंदाज में दिखाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रिल और सस्पेंस को बढ़ाता है।

क्या अच्छा है?

* मनोज बाजपेयी का दमदार अभिनय

* कॉमेडी और थ्रिल का बैलेंस

* 70–80 के दशक की रियलिस्टिक झलक

* कुछ शार्प डायलॉग्स

क्या खटकता है?

* कुछ जगह कहानी धीमी पड़ती है

* कुछ सीक्वेंस लंबे खिंचते हैं

* साइड कैरेक्टर्स को और स्कोप मिल सकता था

देखें या नहीं?

‘इंस्पेक्टर झेंडे’ परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन एंटरटेन जरूर करती है। इसमें सस्पेंस भी है और हंसी भी। मनोज बाजपेयी के फैंस के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं।

Netflix OTT

