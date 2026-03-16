'From' पसंद आई थी? तो नेटफ्लिक्स की ये हॉरर सीरीज भी लगेगी अच्छी, 8 से ज्यादा है इसकी IMDb रेटिंग
The Walking Dead: अमेजन प्राइम वीडियो की हॉरर वेब सीरीज ‘फ्रॉस’ पसंद आई थी? अगर हां, तो आपको नेटफ्लिक्स की हॉरर वेब सीरीज ‘द वॉकिंग डेड’ भी अच्छी लगेगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
अगर आपने हॉरर वेब सीरीज ‘फ्रॉस’ देखी है और आपको वैसी ही कोई सीरीज देखनी है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही हॉरर सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इसके कुल 11 सीजन आ चुके हैं और ये ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है।
सीरीज का नाम और कहानी
इस सीरीज का नाम ‘द वॉकिंग डेड’ है। कहानी शुरू होती है रिक ग्रिम्स से, जो कोमा से जागने के बाद ये देखकर दंग रह जाता है कि पूरी दुनिया लाशों से भर चुकी है। वह अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे एक सर्वाइवर ग्रुप का लीडर बन जाता है। यहां हर पल मौत का साया मंडराता है और कोई भी कभी भी सुरक्षित नहीं होता है।
क्यों है यह 'फ्रॉस' के फैंस के लिए परफेक्ट?
ये सिर्फ एक जॉम्बी सीरीज नहीं है। इसमें वो सबकुछ है जो आपको ‘फ्रॉम’ में पसंद आया है।
1. ‘फ्रॉस’ में शेरिफ बॉयड स्टीवंस सबको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, वैसे ही यहां रिक ग्रिम्स लोगों को एकजुट रखता है।
2. ‘फ्रॉस’ की तरह यहां भी खतरा सिर्फ बाहर घूमने वाले मॉन्स्टर्स से नहीं है। असली डर तब पैदा होता है जब इंसान एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
3. ‘फ्रॉस’ की ही तरह इसमें भी एक छोटी-सी कम्युनिटी साथ मिलकर खेती करती है, नियम बनाती है और बाहरी दुनिया के खतरों से लड़ती है।
IMDb रेटिंग
नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.1 है। इस सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके 11 सीजन और कई सफल स्पिन-ऑफ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी रेटिंग नीचे नहीं गई। ग्राफिक्स और मेकअप के मामले में यह शो आज भी हॉरर जॉनर का बेताज बादशाह माना जाता है।
देखें या नहीं?
अगर आप सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी के शौकीन हैं, तो इस वीकेंड 'द वॉकिंग डेड' को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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