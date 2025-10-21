नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हो रही है ये हॉरर फिल्म, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Netflix Horror Film: आइए आपको उस हॉरर फिल्म के बारे में बताते हैं जाे बॉक्स बॉफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है।

Tue, 21 Oct 2025 06:51 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
22 अक्टूबर के दिन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में हॉरर फिल्म रिलीज होने वाली है। थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। डर, ड्रामा और सस्पेंस से भरी इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.9 है। आइए आपको इस फिल्म का नाम और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताते हैं।

इस फिल्म का नाम ‘वश 2’ है। यूं तो ये गुजराती फिल्म है, लेकिन सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले इस फिल्म का बज नहीं था, लेकिन लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से इस फिल्म को हिंदी दर्शकों का खूब प्यार मिला। यही कारण है कि 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 12.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

फिल्म का निर्देशन कृष्ण देव यादव ने किया है। वहीं हितेन कुमार, नीलम पंचाल और जांगीद पटेल जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म की एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला को ‘वश’ के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है। बता दें, अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म ‘वश’, गुजराती फिल्म ‘वश’ की हिंदी रीमेक है।

