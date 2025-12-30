लोगों के घर की सफाई करती थीं मां, नारियल पानी बेचते थे पिता, आज ऑस्कर तक पहुंची एक्टर की फिल्म
Netflix Movie Homebound: आइए आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी बताते हैं जिनकी मां लोगों के घर की सफाई करती थीं और जिनके पिता नारियल पानी बेचते थे।
करण जौहर की फिल्म ‘होमबाउंड’ ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। इस फिल्म में दो लीड एक्टर हैं। एक एक्टर का नाम ईशान खट्टर है। वहीं दूसरे एक्टर का नाम विशाल जेठवा है। आज हम आपको विशाल जेठवा के बारे में बताने वाले हैं। विशाल जेठवा को आपने ‘मर्दानी 2’, ‘सलाम वेंकी’, ‘आईबी71’, ‘टाइगर 3’ जैसी फिल्मों में देखा है, लेकिन आप उनके बारे में जानते नहीं हैं।
कौन हैं विशाल?
विशाल एक गुजराती हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1994 को हुआ था। उनके पिता नरेश नारियल पानी बेचते थे। वहीं उनकी मां प्रीति दूसरों के घरों की सफाई करती थीं और घर-घर जाकर सेनेटरी पैड बेचती थीं।
विशाल का करियर
विशाल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की और फिर साल 2013 में उन्हें टीवी सीरियल ‘भारत का वीर पुत्र- महाराणा प्रताप’ में लीड एक्टर का रोल मिला। इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने टीवी में अपनी जगह बनाई और फिर फिल्मों में एंट्री मारी। हालांकि उन्होंने टीवी नहीं छोड़ा। उन्होंने फिल्मों के साथ टीवी में काम जारी रखा और आज उनकी फिल्म ऑस्कर में अपनी जगह बना रही है।
कहां देख सकते हैं ‘होमबाउंड’?
अगर आप विशाल की फिल्म ‘होमबाउंड’ देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
