ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की ये क्राइम थ्रिलर मूवी, 7.5 है इसकी IMDb रेटिंग
अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये फिल्म आपके लिए है। फहाद फासिल और वडिवेलु की केमिस्ट्री, अभिनय और फिल्म में छुपा हुआ मैसेज इसके देखने लायक बनाता है।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही अपनी दमदार कहानियों और हटके ट्रीटमेंट के लिए जाना जाती है। इस बार भी उन्होंने एक ऐसी ही फिल्म रिलीज की है, जो शुरू तो एक नॉर्मल रोड ट्रिप से होती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर की दुनिया में घुसती चली जाती है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
फिल्म का नाम
फिल्म का नाम है “मारीसन”। ये फिल्म 22 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसे सुधीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी धया (फहाद फासिल) नाम के छोटे चोर और वेलायुधम (वडिवेलु) नाम के एक अल्जाइमर मरीज के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की मुलाकात कैसे उनकी जिंदगी बदल देती है, यही फिल्म का असली जादू है।
IMDb रेटिंग
"मारीसन" को IMDb पर 7.5/10 की शानदार रेटिंग मिली है।
क्यों देखें "मारीसन"?
कॉमेडी किंग वडिवेलु ने इस बार सीरियस रोल में सबको चौंका दिया है। अल्जाइमर मरीज के किरदार में उनका अभिनय कई जगह फहाद फासिल पर भी भारी पड़ता है। फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही ट्विस्ट आते हैं, फिल्म एक रोड ट्रिप से क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है।
OTT पर कहां देखें?
"मारीसन" Netflix पर पांच भाषाओं (हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) में उपलब्ध है। बस Netflix का सब्स्क्रिप्शन चाहिए और फिल्म आपके सामने है।
बॉक्स ऑफिस
थिएटर्स में फिल्म ने करीब 7.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। मतलब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन OTT पर इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।