नेहा कक्कड़ का बड़ा अनाउंसमेंट, लिखा- पक्का नहीं पता कि मैं…, फिर किया डिलीट

संक्षेप: Neha Kakkar: नेहा कक्कड़ कुछ दिन पहले अपने गाने ‘कैंडी शॉप’ की वजह से सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही थीं। वहीं अब उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला लिया है।

सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने लिखा कि वह कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्होंने कहा कि वह काम और रिलेशनशिप, दोनों से ब्रेक ले रही हैं और उन्हें नहीं पता कि वह वापस आएंगी भी या नहीं। ऐसे में उनके इस पोस्ट के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि उनके और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच चीजें ठीक नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नेहा का अनाउंसमेंट सोमवार को नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, “अब जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और अभी जो कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा है, उन सबसे ब्रेक लेने का समय है। पक्का नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। धन्यवाद।”

नेहा का दूसरा पोस्ट उन्होंने दूसरे पोस्ट में पैपराजी से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें स्पॉट न करें। उन्होंने लिखा, “मैं पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे मुझे बिल्कुल भी स्पॉट न करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने देंगे। कोई कैमरा नहीं प्लीज! मैं रिक्वेस्ट करती हूं! यह सबसे कम है जो आप सब मुझे मेरी शांति के लिए दे सकते हैं।”