Neha Kakkar took to Instagram Stories to announce that she is taking a break from relationship and work
नेहा कक्कड़ का बड़ा अनाउंसमेंट, लिखा- पक्का नहीं पता कि मैं…, फिर किया डिलीट

नेहा कक्कड़ का बड़ा अनाउंसमेंट, लिखा- पक्का नहीं पता कि मैं…, फिर किया डिलीट

संक्षेप:

Neha Kakkar: नेहा कक्कड़ कुछ दिन पहले अपने गाने ‘कैंडी शॉप’ की वजह से सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही थीं। वहीं अब उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला लिया है।

Jan 19, 2026 03:11 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने लिखा कि वह कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्होंने कहा कि वह काम और रिलेशनशिप, दोनों से ब्रेक ले रही हैं और उन्हें नहीं पता कि वह वापस आएंगी भी या नहीं। ऐसे में उनके इस पोस्ट के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि उनके और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच चीजें ठीक नहीं हैं।

नेहा का अनाउंसमेंट

सोमवार को नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, “अब जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और अभी जो कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा है, उन सबसे ब्रेक लेने का समय है। पक्का नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। धन्यवाद।”

नेहा का दूसरा पोस्ट

उन्होंने दूसरे पोस्ट में पैपराजी से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें स्पॉट न करें। उन्होंने लिखा, “मैं पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे मुझे बिल्कुल भी स्पॉट न करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने देंगे। कोई कैमरा नहीं प्लीज! मैं रिक्वेस्ट करती हूं! यह सबसे कम है जो आप सब मुझे मेरी शांति के लिए दे सकते हैं।”

डिलीट कीं स्टोरीज

हालांकि, कुछ ही देर बाद ये स्टोरीज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से डिलीट कर दीं। याद दिला दें, कुछ समय पहले ‘कैंडी शॉप’ गाने की वजह से नेहा और उनका भाई टोनी कक्कड़ सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए थे।

लेखक के बारे में

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
