नेहा कक्कड़ के लॉलीपॉप गाने पर क्यों मचा है हल्ला? ‘अश्लील’ डांस पर बुरी तरह चिढ़े लोग; आपने देखा?
Candy Shop Song Trolling: सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ के एक गाने पर जबरदस्त हल्ला मचा हुआ है। दरअसल इस गाने के बोल और स्टेप्स देखकर लोग भड़क गए हैं। क्या आपने देखा ये गाना?
नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ नए गाने कैंडी शॉप पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। वीडियो में नेहा और टोनी लॉलीपॉप गाने पर डांस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि गाने के लिरिक्स के साथ इसका डांस भी काफी अश्लील है। लोग लिख रहे हैं कि एक समय में ये लोग माता के भजन गाते थे और अब पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं।
लोगों को नहीं पसंद आया गाना
टोनी और नेहा ने यह गाना 15 दिसंबर को अपलोड किया है। 18 दिसंबर दोपहर तक इस पर 3210421 व्यूज हैं। इसके सिंगर टोनी और नेहा हैं। लोग कमेंट सेक्शन में काफी नेगेटिव फीडबैक लिख रहे हैं। लोगों को गाने के लिरिक्स से लेकर डांस तक सब कुछ वल्गर लग रहा है। एक यूजर ने लिखा है, इतना ऊपर भी नहीं उड़ना चाहिए कि नीचे गिरने पर कंकाल भी ना मिले।
लोगों को याद आए पुराने गाने
एक ने लिखा है, माताजी के भजन से कैंडी शॉप तक का सफर। गाने में पुणे और हरियाणा शब्द यूज किए हैं इस पर भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि अश्लील गाने में शहर क्यों घसीट लिए। एक ने लिख हाँ, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं ये गाना देखने आया। कुछ लोग नेहा को ढिंचैक पूजा से कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को ये गाना वल्गर लग रहा है।
क्या हैं लिरिक्स
गाने में नेहा कक्कड़ बोलती हैं, गोइंग टु द कैंडी शॉप, कैंडी शॉप, आई वॉन्ट वन लॉलीपॉप, वॉन्ट टू लॉलीपॉप, आई वॉन्ट थ्री लॉलीपॉप, आई वॉन्ट फोर लॉलीपॉप... लॉलीपॉप
लॉलीपॉप लॉलीपॉप....टोनी कक्कड़ की लाइन्स मराठी में हैं।
ट्विटर पर भी ट्रोलिंग
गाने की ट्रोलिंग X (ट्विटर) पर भी चल रही है। एक ने लिखा है, नेहा कक्कड़ के इस स्टेप से क्या समझा जाए, उनकी मजबूरी है, आज के समाज में ऐसा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। एक ने लिखा है, गाना सुनने में ठीक है लेकिन स्टेप्स ने सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर जब वही स्टेप्स बच्चों की रील्स तक पहुंच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।