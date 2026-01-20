नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरे पति को इन सबमें...
नेहा कक्कड़ ने हाल ही में ऐसा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जिसके बाद ऐसी अफवाह आने लगी कि शायद उनके और पति रोहनप्रीत के बीच कुछ ठीक नहीं है। अब नेहा ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह ब्रेक ले रही हैं सोशल मीडिया, जिम्मेदारियों, रिलेशनशिप से। उन्होंने इसके अलावा मीडिया से उन्हें कैप्चर करने से मना किया। इसके बाद से नेहा के तलाक की खबरें भी आने लगीं और जब ये खबर वायरल होने लगी तो नेहा ने अब सोशल मीडिया पर चीजें क्लीयर कि हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पति रोहनप्रीत और परिवार को इस मैटर से दूर रखने को कहा।
तलाक की अफवाहों पर क्या बोलीं नेहा
दोस्तों प्लीज मेरे पति और मेरी प्यारी फैमिली को इसमें मत घसीटो प्लीज। ये सब काफी अच्छे हैं और आज जो मैं हूं वो सब इनकी वजह से है, इनके सपोर्ट से। मैं दूसरे लोगों से नाराज हूं। आशा है कि आप इसे समझेंगे और मेरे परिवार और पति को इन सबसे दूर रखेंगे और हां मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए जब बात सोशल मीडिया पोस्टिंग की हो।
नेहा इस दुनिया के हिसाब से काफी इमोशनल है
नेहा ने आगे लिखा, अब से मैं पर्सनल लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं करूंगी भाईसाहब।बेचारी इमोशनल नेहू इस दुनिया के हिसाब से काफी इमोशनल है। सॉरी और थैंक्यू नेहर्ट्स। परेशान मत हो। मैं जल्द ही एक बैंग के साथ वापस आऊंगी।
पहले की थी ब्रेक की अनाउंसमेंट
बता दें कि नेहा ने पहले लिखा था, ‘समय आ गया है जिम्मेदारियों, रिलेशनशिप, काम और सबसे ब्रेक लेने का। पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं थैंक्यू।’
इसके बाद नेहा ने पैपराजी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कैप्चर ना करें। उन्होंने लिखा था, मैं पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कैप्चर ना करें। आशा है कि आप मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और मुझे इस दुनिया में फ्री रहने दें। कोई कैमपा नहीं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है।
