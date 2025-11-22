नेहा कक्कड़ का एयरपोर्ट लुक देख चकराए लोग, ट्रोल्स बोले - ये कौन सा फैशन है कि ब्रा को...

नेहा कक्कड़ का एयरपोर्ट लुक देख चकराए लोग, ट्रोल्स बोले - ये कौन सा फैशन है कि ब्रा को...
नेहा सिंगिंग के अलावा अपने फैशन सेंस और डिफरेंट स्टइालिंग के लिए भी जानी जाती हैं। कई बार नेहा को अपने इसी ड्रेसिंग सेंस की वजह से जमकर ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे में अब उनका एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गानों की वजह से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती हैं। अपने करियर में नेहा ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। वो अपनी सिंगिंग के अलावा अपने फैशन सेंस और डिफरेंट स्टइालिंग के लिए भी जानी जाती हैं। कई बार नेहा को अपने इसी ड्रेसिंग सेंस की वजह से जमकर ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे में अब उनका एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा का ड्रेसिंग सेंस देख लोगों का दिमाग घूम गया।
टी-शर्ट के ऊपर पहनी ब्रा
दरअसल, नेहा कक्कड़ हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। ऐसे में उनका एयरपोर्ट लुक देखने लायक था। नेहा को देखकर पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करने का मौका जाने नहीं दिया। नेहा के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे कलर का लूज पैंट और मैचिंग टॉप कैरी किया था। लेकिन इसके साथ नेहा ने टॉप के ऊपर ब्लैक कलर की ब्रा पहनी है। उनके इस लुक को देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। वहीं, नेहा पैप्स को जमकर पोज देती नजर आ रही हैं।
इसका दिमाग खराब होता जा रहा है
नेहा कक्कड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। वहीं, ज्यादातर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट कर लिखा, 'दिन पर दिन इसका दिमाग खराब होता जा रहा है।' एक दूसरा यूजर लिखता है, 'ये कौन सा नया फैशन आ गया है कि ब्रा ऊपर पहना जा रहा।' एक ने लिखा, 'मैम आप गलती से अंदर का बाहर तो नहीं पहन ली हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।