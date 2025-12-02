सैफ अली खान चुपचाप रखते हैं सब पर नजर! नेहा धूपिया ने बताया- बना रखा है सीक्रेट अकाउंट
Saif Ali Khan: सैफ अली खान सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने फैंस-फॉलोअर्स और सोशल मीडिया पर लोगों के एक्टिविटी पर पूरी नजर रखते हैं।
बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेहनी सुकून के लिए सोशल मीडिया से दूर ही रहने का फैसला किया है। कुछ बड़े और कामयाब एक्टर्स ने जहां सोशल मीडिया रहने के बाद अपने अकाउंट डिलीट किए तो कुछ ने कभी इंस्टाग्राम और X जैसी जगहों पर अकाउंट बनाया ही नहीं। लेकिन सैफ अली खान ने एक अलग ही रास्ता अख्तियार किया है। वो सोशल मीडिया पर हैं तो सही, लेकिन एक अलग पहचान के साथ, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादातार लोग पहचान ही नहीं पाते।
चुपचाप रखते हैं सबके नजरिए पर नजर
नेहा धूपिया ने बताया कि सैफ अली खान इस अकाउंट के जरिए बिना लोगों की नजर में आए लोगों पर नजर रखत हैं और इंडस्ट्री में हो रही हलचल के बारे में जानकारी रखते हैं। नेहा धूपिया ने जूम टीवी के साथ बातचीत में उनकी सैफ अली खान के साथ उस बातचीत को याद किया जिसमें उन्होंने कुछ साल पहले उनसे सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत के बारे में चर्चा की थी। नेहा ने बताया कि सैफ बहुत चुपचाप इस बारे में नजर रखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका सोशल मीडिया पर कोई पब्लिक अकाउंट नहीं है।
सैफ अली खान का है सीक्रेट अकाउंट
नेहा धूपिया ने बताया, "करीब 5-6 साल पहले एक शो के लिए इंटरव्यू के दौरान मैं सैफ से ट्रोलिंग को लेकर बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन उनका एक प्राइवेट अकाउंट है, और कई बार वो पढ़ते हैं कि उनके बारे में क्या चीजें लिखी जा रही हैं।" सैफ अली खान ने नेहा धूपिया को बताया कि वक्त के साथ चीजें इतनी सख्त होती जाएंगी कि साइबर क्राइम पुलिस लोगों को ढूंढ निकाला करेगी कि वो कहां से क्या लिख रहे हैं। चीजें इस तरह से हो भी रही हैं जहां लोगों को ढूंढा गया है।
मैं अब ढीठ हो चुकी हूं, फर्क नहीं पड़ता
नेहा धूपिया ने ट्रोलिंग को लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर भी बात की, जिसमें फीमेल एक्टर्स के खिलाफ AI का मिसयूज करना भी शामिल था। नेहा धूपिया ने कहा, "कुछ एक्ट्रेसेज के साथ हाल में क्या हुआ है, चाहे वो AI का गलत इस्तेमाल करना रहा हो, या फिर चीजें फैलाना रहा हो, चीजें उस तरफ पहुंच रही हैं। मुझे खुशी है कि लोगों को इस बारे में घेरा जा रहा है। मुझे इस सब पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं अब उस पॉइंट तक पहुंच चुकी हूं जहां मैं ढीठ हो चुकी हूं, ‘अब फर्क नहीं पड़ता है।’
