अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में वृद्ध मांओं की हालत देख रो पड़ीं नेहा धूपिया, बताया प्रेमानंद ने क्या सीख दी
नेहा धूपिया की वृंदावन ट्रिप चर्चा में है। वह जब अनिरुद्धाचार्यजी के आश्रम पहुंचीं तो माहौल भारी हो गया। नेहा वृद्ध मांओं को देखकर रो पड़ीं जिन्हें उनके परिवार ने घर से निकाल दिया था।
रोडीज में नेहा धूपिया का रफ एंड टफ साइड हम सबने देखा है। अब उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें उनके अंदर का इमोशनल साइड दिख रहा है। नेहा वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य के आश्रम गई थीं। वहां पर उन्होंने सेवा दी। साथ ही वृद्ध महिलाओं से मिलीं तो अपने इमोशनल हो गईं। नेहा ने वृंदावन के स्ट्रीट फूड्स भी खाए। उन्होंने वहां क्या-क्या किया, इसकी डिटेल अपने व्लॉग में शेयर की है। साथ ही खुद को भाग्यशाली भी कहा कि वह ये सब अनुभव कर पाईं।
नेहा धूपिया की वृंदावन जर्नी
नेहा धूपिया मुंबई से दिल्ली पहुंचीं और वहां उन्होंने सड़क पर कुल्लहड़ वाली चाय पी। इसके बाद वह वृंदावन पहुंचीं। वहां मंदिरों के दर्शन किए। नेहा सुबह उठकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन के आश्रम गईं। वहां सत्संग सुना। इसके बाद उन्होंने यमुना की सफाई की। नेहा अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम भी गईं। वहां उन मांओं से मिलीं, जिनके परिवार या बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था। नेहा जब ऐसी ही एक वृद्ध मां का हालचाल लेने पहुंचीं वह रो पड़ीं। उन्हें देखकर नेहा धूपिया भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। नेहा ने सबके साथ फोटो सेशन करवाया। इसके बाद उन्होंने लोगों को खाना खिलाया और सेवा की।
प्रेमानंद के आश्रम में मिली क्या सीख
नेहा ने बताया कि सुबह उठकर वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचीं। वहां प्रवचन में सुना कि पहले के जमाने में सबसे ऊपर चरित्र होता था। फिर पैसा। अब चरित्र रहे ना रहे, पैसा ऊपर हो गया है। प्रेमानंदजी ने कहा कि जो भी कर रहे हो उसमें लगे रहो, आखिर में आप जो चीज खोज रहे हो वो जरूर मिलेगी। 24 घंटे का दिन है इसमें कम से कम 24 मिनट निकालकर जाप करो। नेहा ने बताया कि प्रेमानंदजी ने यह भी कहा कि जितनी यमुनाजी की पूजा करते हैं अगर उतनी सफाई करें तो बेहतर होगा।
नेहा ने लिए स्ट्रीट फूड के मजे
नेहा की अनिरुद्धाचार्य आश्रम वाली क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। नेहा ने वृंदावन में लस्सी, चीला जैसे स्ट्रीट फूड्स के भी मजे लिए। उन्होंने बताया कि यह पहली ट्रिप थी और वहां से बहुत अच्छी भावनाएं लेकर वापस जा रही हैं।
नेहा के साथ थे विशाल जेठवा
नेहा धूपिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, पहला बुलावा आया वृंदावन में। यमुनाजी की सफाई की, उम्मीद करती हूं कि हमारे जाने के बाद भी ऐसा रहेगा। एनर्जी के लिए शुक्रिया। नेहा धूपिया के साथ एक्टर विशाल जेठवा भी थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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