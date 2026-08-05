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नेहा भसीन बोलीं- प्रधानमंत्री के लिए इज्जत बढ़ जाती अगर…; भूमि पेडनेकर पर भी साधा निशाना

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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मशहूर सिंगर नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर भूमि पेडनेकर की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

नेहा भसीन अपने पोस्ट में किया प्रधानमंत्री का जिक्र
नेहा भसीन अपने पोस्ट में किया प्रधानमंत्री का जिक्र

बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बातें कही हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुलिस की कार्रवाई और हालिया विरोध-प्रदर्शनों को लेकर कई सवाल उठाए हैं।

नेहा भसीन ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा?

नेहा भसीन ने इंस्टा स्टोरी पर तीन पोस्ट शेयर कीं। उन्होंने लिखा, 'अगर हमारे प्यारे प्रधानमंत्री विरोध-प्रदर्शनों के दौरान महिलाओं को खुलेआम गलत तरीके से छूने वाली पुलिस की आलोचना करते, तो मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता। लेकिन उन्हें इससे ज्यादा बुरा उन अपशब्दों का लगा, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान हुआ था। उन्होंने खुद कहा कि ये बच्चे हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना और कानून का पालन करना है। फिर वहां जवाबदेही क्यों नहीं है?'

नेहा भसीन का पोस्ट
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नेहा भसीन का पोस्ट

नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर पर भी साधा निशाना

नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर को भी आड़े हाथ लिया। दरअसल, भूमि पेडनेकर ने वीडियो पोस्ट कर उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किय था। नेहा ने लिखा, 'भूमि पेडनेकर लॉकअप पर भी स्क्रिप्टेड थीं और प्रोटेस्ट को लेकर भी। गूदा नहीं है तो चुप रहना बेस्ट है बहन।'

भूमि और लॉकअप का कनेक्शन

दरअसल, जजमेंट डे वाले एपिसोड में भूमि पेडनेकर और हुमा कुरैशी 'जनता की आवाज' बनकर आई थीं।

नेहा भसीन का पोस्ट
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दीया मिर्जा ने किया भी भूमि पर साधा निशाना

दीया मिर्जा ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट को लाइक किया जिसमें भूमि की आलोचना की गई थी। दीया ने लिखा, 'हमें सबसे आखिरी काम जो करना चाहिए, वो है ध्यान भटकाने वाली बातों को बढ़ावा देना। मुझे उम्मीद है कि भाषा के बारे में बात करने के लिए समय निकालने वाला हर एक्टर, पुलिस की बर्बरता और विरोध जताने पर महिलाओं को परेशान करने वालों पर भी उतनी ही मजबूती से सवाल उठाएगा। कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ गैर-कानूनी FIR दर्ज करने से हमारी संस्कृति बेहतर नहीं होगी।'

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भूमि पेडनेकर ने क्या कहा था?

ये विवाद तब शुरू हुआ जब भूमि ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों और नारों पर चिंता जताई। भूमि ने कहा, 'अभी सामने आ रहे वीडियो और उसमें इस्तेमाल की जा रही भाषा और बोलने के तरीके को देखकर... हमारे देश के युवा... हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आज देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं। और बात सिर्फ पद की नहीं है; क्या हम कभी अपने घर के बड़ों से इस तरह बात करेंगे? क्या हम सच में अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं?'

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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