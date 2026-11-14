तुम इस लायक नहीं हो...नीतू कपूर की सास कृष्णा राज ने इस बात से नाराज हो कर फाड़ दिया था पैसों का लिफाफा

तुम इस लायक नहीं हो...नीतू कपूर की सास कृष्णा राज ने इस बात से नाराज हो कर फाड़ दिया था पैसों का लिफाफा
नीतू कपूर ने हाल में अपनी सास कृष्णा राज कपूर के गुस्से के बारे में बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि एक बार उनकी सास ने लिफाफा फाड़ दिया था। अब नीतू भी अपनी सास के इस नियम को फॉलो कर रही हैं।
कपूर परिवार में होली-दिवाली का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है।इस खास मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते थे, त्योहार के साथ साथ खाने को भी एन्जॉय करते थे।लेकिन एक दिवाली कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर इतना नाराज हो गई कि उन्होंने गुस्से में पैसों का लिफाफा फाड़ दिया। ये किस्सा खुद नीतू कपूर ने बताया है। एक्ट्रेस ने कहा इसके पीछे की वजह दिवाली के जश्न में शामिल न हो पाना था।
नीतू कपूर ने बताया कैसा था सास का गुस्सा
नीतू कपूर ने हाल में बताया कि कपूर परिवार को साथ खाना बहुत पसंद है और किसी जश्न के दौरान रो पूरा डाइनिंग टेबल अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट खाने से भरा होता था। नीतू कपूर ने बताया कि उनके ससुर राज कपूर को पूरे परिवार को एक साथ टेबल पर खाना खाते देखना पसंद था । हर दिवाली पर अपने घर की पूजा खत्म कर परिवार के सदस्य अपने सास ससुर राज और कृष्णा कपूर के चैंबूर वाले घर में एक साथ आते थे। लेकिन एक दीवाली नीतू और ऋषि दिवाली जश्न में शामिल नहीं हो सके।
नीतू कपूर ने फाड़ दिया था लिफाफा
नीतू कपूर ने कहा, 'मां (सास कृष्णा राज कपूर) हर किसी के लिए पैसों के लिफाफा तैयार रखती थीं। एक बार हम दिवाली वाले दिन चैंबूर वाले घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि ऋषि काम में फंस गए थे और देरी से घर आए थे। जब अगले दिन हम गए तो उन्होंने वो पैसों के लिफाफे लिए, उनमें से पैसे निकाले और लिफाफों को फाड़ दिया'। नीतू कपूर ने आगे बताया कि उनकी सास ने कहा था, “तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें कल बहुत याद किया’’। उनके दिल में बहुत प्यार था। वो बस प्यार चाहती थीं'। एक्ट्रेस ने कहा कि वो उन लिफाफों में अपने प्यारे लोगों को पैसे दिया करती थीं। नीतू ने कहा कि अब वो अपनी सास के इस नियम को आगे बढ़ा रही हैं। वो हर दिवाली लिफाफों में अपने करीबियों को पैसे देती हैं।
नीतू ने बेटे-बहू के साथ मनाई थी दिवाली
बता दें, नीतू और ऋषि कपूर ने साल 1980 में अपने रिश्ते को नाम देते हुए शादी कर ली थी। ये बहुत ही ग्रैंड शादी थी जिसमें देशभर से तमाम बड़ी हस्ती शामिल हुई थी। शादी के बाद नीतू कपूर ने बेटे रणबीर और बेटी रिद्धिमा को जन्म दिया। अब नीतू भी अपनी सास की तरह हर दिवाली होली का सेलिब्रेशन अपने इब्ते रणबीर, बहू आलिया और पोती राहा के साथ करती हैं। हाल में दिवाली के मौके पर नीतू को रणबीर और आलिया के साथ दिवाली का जश्न मनाते हुए देखा गया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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