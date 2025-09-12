उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी…रणबीर-दीपिका के ब्रेकअप की नीतू कपूर ने दी थी ये वजह

रणबीर कपूर जब इंडस्ट्री में आए थे तो लड़कियों के मामले में इमेज खराब रह चुकी है। अब एक वायरल क्लिप में नीतू कपूर उनकी गर्लफ्रेंड्स पर बोली हैं और उनका कहना है कि सिर्फ दीपिका उनकी गर्लफ्रेंड थीं।

रणबीर कपूर अपनी मां नीतू के दुलारे हैं। यह बात कई बार दोनों की बातचीत में सामने आ चुकी है। अब नीतू कपूर की एक पुरानी क्लिप वायरल है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपने बेटे को डिफेंड कर रही हैं। बता दें कि दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बाद कई तरह की खबरें थीं। रणबीर का नाम इंडस्ट्री में कई लड़कियों से जुड़ चुका है। नीतू इसी टॉपिक पर बोल रही थीं।

परफेक्ट रिश्ता होता तो ना होते अलग नीतू कपूर की एक पुरानी क्लिप वायरल है जिस पर लोगों के कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नीतू कपूर बोलती हैं, 'मुझे नहीं लगता कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थीं, उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि दीपिका थी। मुझे लगता है कि उनके रिश्ते में कुछ मिसिंग था। कुछ कमी थी, हो सकता है कि वह ठीक ना फील कर रहा हो और रिश्ता तोड़ना चाहता हो। हर किसी का रिश्ता होता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। अगर रिश्ता परफेक्ट होता तो वे ब्रेकअप ना करते।'



