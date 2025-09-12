neetu Kapoor defends Ranbir in a viral clip after breakup with Deepika Padukone people troll her उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी…रणबीर-दीपिका के ब्रेकअप की नीतू कपूर ने दी थी ये वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडneetu Kapoor defends Ranbir in a viral clip after breakup with Deepika Padukone people troll her

उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी…रणबीर-दीपिका के ब्रेकअप की नीतू कपूर ने दी थी ये वजह

रणबीर कपूर जब इंडस्ट्री में आए थे तो लड़कियों के मामले में इमेज खराब रह चुकी है। अब एक वायरल क्लिप में नीतू कपूर उनकी गर्लफ्रेंड्स पर बोली हैं और उनका कहना है कि सिर्फ दीपिका उनकी गर्लफ्रेंड थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी…रणबीर-दीपिका के ब्रेकअप की नीतू कपूर ने दी थी ये वजह

रणबीर कपूर अपनी मां नीतू के दुलारे हैं। यह बात कई बार दोनों की बातचीत में सामने आ चुकी है। अब नीतू कपूर की एक पुरानी क्लिप वायरल है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपने बेटे को डिफेंड कर रही हैं। बता दें कि दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बाद कई तरह की खबरें थीं। रणबीर का नाम इंडस्ट्री में कई लड़कियों से जुड़ चुका है। नीतू इसी टॉपिक पर बोल रही थीं।

परफेक्ट रिश्ता होता तो ना होते अलग

नीतू कपूर की एक पुरानी क्लिप वायरल है जिस पर लोगों के कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नीतू कपूर बोलती हैं, 'मुझे नहीं लगता कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थीं, उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि दीपिका थी। मुझे लगता है कि उनके रिश्ते में कुछ मिसिंग था। कुछ कमी थी, हो सकता है कि वह ठीक ना फील कर रहा हो और रिश्ता तोड़ना चाहता हो। हर किसी का रिश्ता होता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। अगर रिश्ता परफेक्ट होता तो वे ब्रेकअप ना करते।'

लोग बोले- राजा बेटा सिंड्रोम

लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं। एक ने लिखा है, कुछ कमी थी? जी मैम, आपके बेटे का इमोशनल इंटेलिजेंस। एक कमेंट है, कटरीना, दीपिका दोनों अपने लिए स्टैंड लेने में अच्छी हैं। यही मिसिंग फैक्टर था जिसकी वजह से नीतू ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक कमेंट है, मुझे लगता है कि दीपिका ब्रेकअप की वजह से डिप्रेस्ड नहीं हुई थी बल्कि यह अहसास करके कि उसका स्टैंडर्ड कितना लो था कि एक ऐसे मां के पल्लू से बंधने वाले लड़के को डेट किया जिसका कॉर्ड अभी भी मां से जुड़ी है। एक ने लिखा है, राजा बेटा सिंड्रोम। एक और ने लिखा है, वह उनके रिलेशनशिप के बारे में नैशनल टेलीविजन पर क्यों बोल रही है। एक कमेंट है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे शरीफ लड़का है... हर भारतीय मां का यही माइंडसेट होता है।

Ranbir Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।