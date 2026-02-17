Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

प्यार नहीं…नीना गुप्ता ने बताया 50 की उम्र में क्यों की थी शादी; अब लगता है मौत से डर

Feb 17, 2026 06:47 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल में बताया कि उन्होंने 50 साल की उम्र में शादी क्यों की थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें प्यार समझ नहीं आता है। अपनी गलतियों से सीखा कि समाज में रहने के लिए क्या करना जरूरी है।

प्यार नहीं…नीना गुप्ता ने बताया 50 की उम्र में क्यों की थी शादी; अब लगता है मौत से डर

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपने बेबाक बयानों को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। हाल में एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने करीब 50 साल की उम्र में शादी प्यार की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से की है। एक्ट्रेस ने ये भी माना कि उन्हें प्यार नहीं होता है। वो बस अपनी बेटी से प्यार करना जानती हैं। नीना गुप्ता का ये बयान अब खबरों में बना हुआ है।

नीना गुप्ता ने जरूरत के लिए शादी

नीना गुप्ता हाल में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पहुंचीं थीं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि उन्होंने विवेक मेहता से शादी प्यार में ली थी? इसके जवाब में नीना ने कहा, ‘देखो पता नहीं यार ये प्यार-व्यार मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ अपने बच्चे से प्यार समझ में आता है। और मुझे कोई प्यार समझ में नहीं आता।’ आगे सवाल पूछा गया। ‘तो फिर शादी क्यों की दोबारा आपने? समाज को दिखाने के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए? नीना गुप्ता ने जवाब दिया, ‘जरूरत थी।’ एक्ट्रेस कहती हैं, पता है, अगर हमको इस समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यह मैं अपनी गलतियों से सीखी हूं। मैं कहीं जाती हूं तो मुझे अजीब सी नजर से देखा जाता है। शादी कर लो सब ठीक हो जाता है।’

ये भी पढ़ें:सलमान खान का ऑनस्क्रीन पिता था नीना गुप्ता का पहला बॉयफ्रेंड

नीना गुप्ता को है मौत का डर

नीना गुप्ता ने अपने इसी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मौत का डर होने लगा है। उन्हें डर लगता है कि अगर कुछ हो गया तो मसाबा की बेटी की देखभाल कौन करेगा। कभी गलत रास्ते पर गई तो उसे कौन समझाएगा। नीना को अपनों को खोने का डर है।

ये भी पढ़ें:ये हो सकती है पंचायत 5 की कहानी, नीना गुप्ता ने कही थी स्क्रिप्ट लीक होने की बात

विवियन से था प्यार

नीना गुप्ता ने कहा कि क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से प्यार उनकी गलती नहीं है। उन्होंने बहुत सुंदर समय साथ में बिताया। उन्होंने मसाबा का होना एन्जॉय किया। आगे ये भी कहा कि ये सवाल विवियन से पूछा जाना चाहिए।

आने वाली फिल्म और सीरीज

बता दें, नीना गुप्ता अपनी फिल्म वध 2 के लिए खबरों में बनी हुई हैं। आने वाले समय में नीना फिल्मों के अलावा अपनी वेब सीरीज पंचायत सीजन 5 में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा फिल्म चुंबक भी है।

ये भी पढ़ें:जब हम चले जाएं…सलीम खान ने अपने तीनों बेटों के सामने कही थी ये इमोशनल बात
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Neena Gupta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;