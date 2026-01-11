नीना गुप्ता ने शेयर की अपनी AI तस्वीरें, बॉडी देख हैरान हुए लोग, कहा- 'ये सिर्फ आप कर सकती हैं'

संक्षेप: नीना अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जानी जाती हैं। वो खुद को पूरी तरह से फिट रखती हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है वो 66 साल की हैं। ऐसे में नीना की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर हर किसी को चौंका रही हैं।

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीना गुप्ता आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। नीना ने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। नीना न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने बेबाक बयानों के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। नीना ने कई टीवी से लेकर बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में धमाल मचा चुकी हैं। यही नहीं 66 साल की नीना गुप्ता अपने लुक और ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। नीना अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जानी जाती हैं। वो खुद को पूरी तरह से फिट रखती हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है वो 66 साल की हैं। ऐसे में नीना की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर हर किसी को चौंका रही हैं। तस्वीरों में नीना का बॉडी को देख फैंस अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं।

नीना की मस्कुलर बॉडी देख चौंके फैंस दरअसल, नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में नीना अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में वो घर पर योगा कर रही थीं। नीना स्लीवलेस टॉप पहनकर योगा मैट पर बैठी थीं, लेकिन उनकी भारी-भरकम उभरी हुई बाइसेप्स ने सबका ध्यान खींचा। अगली दो तस्वीरों में वह साड़ियों में थीं, और फिर से उनकी बड़ी-बड़ी मसल्स ध्यान भटका रही थीं। उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

इनको किया धन्यवाद इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नीना गुप्ता ने कैप्शन में लिखा, 'नमस्कार, 2026 के लिए नया अवतार 'मसल मॉमी' अनलॉक … meta.ai को धन्यवाद अपना मस्कुलर एरा अनलॉक करने के लिए, अपनी फोटो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपलोड करें, रेस्टाइल पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट टाइप करें ''मुझे मस्कुलर बनाओ'' जल्दी से करके GoingToTheGym2026 और बाबा सहगल के गाने ''गोइंग टू द जिम'' के साथ पोस्ट करें।'