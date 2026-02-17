Hindustan Hindi News
नीना गुप्ता बोलीं- भारत में आज भी मर्दों को चाहिए वर्जिन लड़की, बहू सिर पर पल्लू रखकर ससुर के…

Feb 17, 2026 10:29 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
नीना गुप्ता बिंदास बोलती हैं। उनसे जब जमाना बदलने की बात की गईं तो बोलीं कि अभी भी कुछ नहीं बदला। पुरुष की पसंद वर्जिन महिला होती है। बहुएं घूंघट करके आज भी ससुर के पैर छूती हैं।

नीना गुप्ता को सोसाइटी में जो कमियां दिखती हैं, उन पर खुलकर बोलती हैं। उन्हें लगता है कि लोग कितनी भी बड़ी बातें करे, भारत कुछ मामलों में बिल्कुल नहीं बदला। नीना ने उदाहरण दिया कि आज भी पुरुष के लिए महिला का वर्जिन होना प्रायॉरिटी है। उन्होंने अपने आसपास के कई उदाहरण दिए जहां शादी के बाद महिलाओं पर अजब-गजब पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जैसे साईं बाबा की पूजा ना करना या परिवार की तस्वीर बेडरूम में ना रखना।

महिलाओं से शादी के वक्त क्या देखते हैं पुरुष

नीना गुप्ता शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में थीं। यहां उन्होंने बात की कि पुरुष शादी करते वक्त क्या देखते हैं। नीना बोलीं कि पुरुष सोचते हैं कि लड़की परिवार में ऐडजस्ट हो जाएगी, मां-बाप से अच्छा रिश्ता बनेगा और वर्जिन भी होनी चाहिए। उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी ऐसा होता है? तो नीना का जवाब था, क्या बदला है अभी? कहां की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं ना।

पल्ला डालकर ससुर के पैर छूती है बहू

नीना से बोला गया कि अब तो सब इतना ओपन हो गया। इस पर वह बोलीं, कहां-कहां ओपन हुआ, कौन बोलता है ओपन हुआ? आप कौन से भारतवर्ष की बात कर रहे हैं? हमारे यहां बहुत कुछ नहीं बदला है। हमारे यहां अभी भी सिर पर पल्ला डाल के सुबह ससुर के पैर छूते हैं। हम जो बड़े अच्छे कपड़े पहन के अब आराम से घूमते हैं और कुछ भी बोलते हैं वो इंडिया नहीं है।

नीना ने दिए आसपास के ये दो उदाहरण

नीना बोलीं, मैं ऐसे ही बयान देने के लिए नहीं बोल रही हूं। मैंने ये सब देखा है। एक मेरे फादर की साइड के कोई रिश्तेदार थी। उस लड़की की शादी की मुंबई के लड़के से शादी हुई। मेरे पिता ने एक बार लड़का-लड़की और नके परिवार को अपने घर बुलाया था बात करने के लिए क्योंकि लड़की उस बंदे और उसके परिवार के साथ रहने से मना कर रही थी। लड़की साईं बाबा की पूजा करती थी, वह कमरे में उनकी फोटो रखती थी। उसकी सास चाहती थी कि वह साईं बाबा नहीं बल्कि उन गुरु की तस्वीर कमरे में रखे जिनकी वे लोग पूजा करते थे। नीना ने एक और उदाहरण दिया। बोलीं, 'मेरी भांजी की सास बोलती हैं कि अपने बेड के बगल वाली टेबल पर फैमिली की फोटो मत रखो। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है।'

Neena Gupta

