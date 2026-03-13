Hindustan Hindi News
66 की उम्र में क्या प्रेग्नेंट हैं नीना गुप्ता? एक्ट्रेस ने सबको बता दिया सच

Mar 13, 2026 10:53 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

नीना गुप्ता अपनी बोल्ड च्वाइसेस को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। अब कुछ दिनों से उनकी प्रेग्नेंसी की खबर आ रही थी जिस पर एक्ट्रेस ने सबको सच बता दिया है।

नीना गुप्ता हाल ही में कुछ ऐसी वजह से चर्चा में आईं जिसे सुनकर एक बार को फैंस भी हैरान हो गए। दरअसल, हाल ही में नीना को एक इवेंट में स्पॉट किया गया और इसके बाद लोग अनुमान लगाने लगे कि नीना प्रेग्नेंट हैं। बस इसके बाद ये अफवाह तेजी से फैसने लगी। अब नीना का इस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने सच बता दिया है।

नीना ने क्या कहा

नीना ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा, ‘कोई बधाई हो नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सच यह है कि मेरी साड़ी का मटेरियल थोड़ा मोटा था जिससे मैं इवेंट में थोड़ी मोटी लग रही थी। लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया कि मेरी उम्र पर भी लोग मेरी प्रेग्नेंसी की अफवाह उड़ा रहे हैं। यह दर्शाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं।’

कैसे आई प्रेग्नेंसी की खबर

दरअसल, नीना जब कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंतीं तब उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी। नीना की फोटोज पर लोगों ने कमेंट किया कि नीना का जैसा बेबी बंप दिख रहा है। वहीं कुछ ने लिखा लगता है नीना अपनी फिल्म बधाई हो की तरह प्रेग्नेंट हैं।

पर्सनल लाइफ में रही हैं बोल्ड

बता दें कि नीना भारत की इंस्पायरिंग आर्टिस्ट में से एक हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ झेला है। दरअसल 1980 में नीना का वेस्ट इंडीस क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशन था। उस वक्त विवियन हालांकि शादीशुदा थे। नीना फिर प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन विवियन से उनकी शादी नहीं हुई। वहीं दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। नीना ने फिर अकेले बेटी मसाबा की परवरिश की। यह उस वक्त का सबसे बोल्ड फैसला था।

मसाबा, बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर डिजाइनर हैं। इतना ही नहीं अब तो वह एक्ट्रेस भी हैं। नेटफ्लिक्स पर उनका शो मसाबा मसाबा भी आया था जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ के उनके कई मोमेंट्स दिखे थे।

नीना के पति विवेक

नीना ने हालांकि फिर बाद में विवेक मेहता से शादी की। विवेक से वह फ्लाइट में मिली थीं और दोनों की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों ने कुछ समय के रिलेशन के बाद शादी कर ली।

प्रोफेशनल लाइफ

नीना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। नीना लास्ट फिल्म वध 2 में नजर आईं जिसमें उनके साथ संजय मिश्रा थे। वध का पहला पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आया था।

अपकमिंग शो

अब वह नेटफ्लिक्स की सीरीज चुम्बक में नजर आएंगी इस सीरीज को आतिश कपाड़िया बनाने वाले हैं जिन्होंने साराभाई वर्सेस साराभाई और खिचड़ी जैसे शो बनाए हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

