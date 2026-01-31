गोविंदा संग था नीलम का अफेयर? एक्ट्रेस बोलीं- ‘वो अच्छे इंसान हैं मगर…’

संक्षेप: 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी के अफेयर की अफवाहें थीं। अब नीलम कोठारी ने उन अफवाहों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी। वो सब बस गॉसिप थीं।

एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है। 80 के दशक में दोनों के अफेयर की भी चर्चा थी। गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात को माना भी था कि उन्हें नीलम अच्छी लगती थीं। अब नीलम कोठारी ने उन अफवाहों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि गोविंदा अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफेयर की बात सच नहीं है।

गोविंदा और अपने अफेयर की खबरों पर क्या बोलीं नीलम उषा काकडे प्रोडक्शन्स से खास बातचीत में होस्ट ने नीलम से गोविंदा के प्रति आकर्षण की अफवाहों को लेकर बात की है। इस सवाल सुनते ही नीलम ने कहा, “ओ तेरी, ये किसने कहा? गोविंदा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर ये जो सवाल है, ये सच नहीं है।”

नीलम बोलीं- गोविंदा अच्छे इंसान हैं, मगर… हम साथ साथ हैं एक्ट्रेस ने कहा, वो (गोविंदा) बहुच अच्छे इंसान हैं और हमने कुछ हिट फिल्म्स साथ में की हैं, ये सच नहीं है। सॉरी, सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। साल 2024 के एक इंटरव्यू में भी नीलम से गोविंदा संग अफेयर्स की खबरों को गलत बताया था।

उन्होंने कहा, “लोगों का जो मन आया उन्होंने प्रिंट किया, और सच कहूं तो उन दिनों हम प्रेस से डरते थे। क्योंकि पेन की ताकत थी, और वो उसी का हिस्सा थी। अगर आपने दो-तीन फिल्में साथ में की हैं, तो लोग समझते थे कि...(आप दोनों साथ में ही होंगे)।”