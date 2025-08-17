Nawazuddin Siddiqui says his daughter does not watch his movies says she is moohphat नवाजुद्दीन की फिल्में नहीं देखती उनकी बेटी, बोले- मैं उसपर कभी-कभी चिल्लाता हूं, Bollywood Hindi News - Hindustan
नवाजुद्दीन की फिल्में नहीं देखती उनकी बेटी, बोले- मैं उसपर कभी-कभी चिल्लाता हूं

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनकी बेटी उनकी फिल्में नहीं देखती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी उन्हें जमीन पर रखती है। नवाजुद्दीन ने कहा कि उनकी बेटी उनकी आलोचना करती हैं।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 05:20 PM
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एक्टर माना जाता है। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन नवाजुद्दीन की बेटी उनकी फिल्में नहीं देखती हैं। नवाजुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी उनकी आलोचना करती हैं और उनकी फिल्में नहीं देखती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मुंहफट हैं।

'उसने मेरी कई फिल्में भी नहीं देखी हैं'

द न्यू इंडियन से बातचती के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा, "मैं अपनी बेटी से बहुत जुड़ा हुआ हूं। मैं उसपर कभी-कभी चिल्लाता हूं, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी है। वो दुबई में पढ़ाई करती है और मुंहफट है। वो मेरी आलोचना करती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता एक महान एक्टर हैं-दो मिनट में वो मेरी आलोचना कर सकती है। वो मुझे जमीन पर रखती है, और ये एक अच्छी चीज है। उसने मेरी कई फिल्में भी नहीं देखी हैं।”

पारिवारिक जिम्मेदारी पर क्या बोले नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन ने आगे कहा कि अपने परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और अपने प्रोफेशन के बीच बैलेंस बनाना उनके लिए हमेशा एक कमजोरी रही है। उन्होंने कहा, “पारिवारिक जिम्मेदारियों से अवगत रहना जरूरी है। लेकिन हर कोई इस बैलेंस को नहीं बना सकता है। जब कोई पूरी तरह अपने प्रोफेशन और क्रिएटिवी में डूब जाता है, वो अक्सर पारिवारिक मामले में कमजोर पड़ जाते हैं-और यही मेरे साथ है। मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति कमोजर पड़ जाता हूं।”

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2009 में आलिया सिद्दीकी से शादी रचाई थी। उनके दो बच्चे हैं।बेटी का नाम शोरा और बेटे का नाम यानी है।

