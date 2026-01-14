कल को काम ना मिला तो क्या करेंगे नवाजुद्दीन? सैक्रेड बेस्ड फेम एक्टर ने कहा- मैं जूते बेचकर…

संक्षेप: Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब पूछा गया कि अगर उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो वह क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में सुनिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या जवाब दिया।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में गिना जाता है जिन्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने स्ट्रगल का एक बहुत लंबा दौर देखा है। उन्होंने कई छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा किया लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। आज उन्होंने बॉलीवुड के सबसे हुनरमंद एक्टर्स में गिना जाता है, लेकिन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि वो क्या करेंगे अगर कल को उनके पास काम ना हो, तो इस पर नवाज ने सोचने को मजबूर कर देने वाला जवाब दिया।

काम ना मिला तो क्या करेंगे नवाजुद्दीन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "मैं सच बताऊं अगर मेरे पास कल को काम ना रहा, तो मेरे अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं है कि मैं किसी के पास जाकर काम मांग सकूं।" जब समदीश भाटिया ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उनसे पूछा कि क्या उन्हें इसकी वजह से नीचा दिखाया जाना महसूस होता? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया, "नहीं-नहीं, डिमीनिंग महसूस नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि मैं काम मांगने नहीं जाऊंगा। मैं अपनी फिल्में, घर बेच कर, सारी चीजें बेच कर फिल्म बना लूंगा।"

नवाज बोले- जूते बेचकर फिल्में बना लूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए यह आत्मसम्मान के सवाल से ज्यादा उनके काम से उनका प्यार भी है। सैक्रेड गेम्स फेम एक्टर ने कहा, "मैं जूते बेच कर फिल्में बना लूंगा। जो भी मेरे पास चीजें हैं वो सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा फिल्म बनाने के लिए, लेकिन काम मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यह किसी से नहीं बोलूंगा कि यार मेरे पास काम नहीं है। मुझे काम दे दो। मैं वो तो नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। सॉरी।" नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनके लिए एक्टिंग करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो फिल्मों में ही करें।