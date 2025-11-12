नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सुनाया था इटैलियन भूत का किस्सा, दोस्त के कमरे में हुई थी विदेशी महिला की मौत

संक्षेप: Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान यह किस्सा सुनाया था कि कैसे उनके एक दोस्त के पीछे अजीब सी आफत पड़ गई थी।

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में अपने दोस्त के साथ हुआ एक अजीब सा भूतिया अनुभव साझा किया था। यह तजुर्बा किसी के लिए हंसाने वाला हो सकता है तो किसी के लिए सोचने को मजबूर करने वाला। फिल्म थामा के प्रमोशन के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना यह अनुभव साझा किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कैसे उनके दोस्त को जब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई तो उन्होंने इसकी जांच करवाई, लेकिन जो पता चला वो काफी अजीब था।

दोस्त के साथ इटैलियन भूत का किस्से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान बताया, "मेरा एक दोस्त था, उसने अपने कमरे में सामने एक छोटी सी अलमारी बनवाई हुई थी। उसमें वो बर्तन वगैरह रखा करता था। जब भी वो सुबह उठता था तो वो बर्तन गिरे हुए होते थे।" नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि यह अनुभव जब उसने अपने पिता को बताया तो उन्होंने पूछा कि और भी कुछ होता है? तो उसने बताया कि कुछ किताबें गिरी हुई होती हैं। इस पर उसके पिता ने उनसे यह पता करने को कहा कि उस घर में पांच साल पहले कौन रहा करता था।"