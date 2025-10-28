नव्या नवेली नंदा बोलीं, बच्चन परिवार के सदस्य झगड़ा नहीं करते हैं, वे सिर्फ…

Hindustan Hindi News
संक्षेप: नव्या नवेली नंदा ने बताया कि बच्चन परिवार के सदस्यों के बीच कैसे रिश्ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह अपने नाना-नानी (अमिताभ बच्चन और जया बच्चन) के साथ रहती हैं।

Tue, 28 Oct 2025 04:11 PM
अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली नंदा ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके घर का माहौल कैसा होता है। उन्होंने कहा कि उनके घर में सबकी अपनी पर्सनैलिटी है और सबके अपने ओपिनियन है। ऐसे में असहमति होती है, लेकिन कभी भी झगड़ा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डिस्कशन होता है।

‘मैं नाना-नानी के साथ रहती हूं’

मोजो स्टोरी को दिए इंटरव्यू में नव्या नवेली नंदा ने कहा, “मैंने बचपन में अपने नाना-नानी के साथ बहुत समय बिताया है। अब भी बिताती हूं। हम अब भी साथ रहते हैं। हम झगड़ते नहीं हैं, हम हर मुद्दों पर हेल्दी डिस्कशन करते हैं। जिस किसी ने भी मेरे पॉडकास्ट देखे हैं, वह जानता होगा कि हर एपिसोड में मैं, नानी और मम्मी हेल्दी डिस्कशन करते थे।"

‘हमारे वैल्यूज सेम हैं’

नव्या ने आगे कहा, "हैरानी वाली बात ये है कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता है। देखा जाए तो हम तीनों बहुत अलग पर्सनैलिटी वाले लोग हैं और हमारा हर मुद्दे पर ओपिनियन भी होता है, लेकिन हमारे वैल्यूज सेम हैं।"

‘हमने रिस्पेक्ट करना सीखा है’

नव्या ने बताया कि न केवल वह, बल्कि उनके भाई अगस्त्य नंदा और उनकी बहन (अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या) भी सेम वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं। नव्या बोलीं, “हम हमेशा परिवार के बीच में रहे हैं और हमने रिस्पेक्ट करना सीखा है। सिर्फ एक-दूसरे की या लोगों की नहीं, बल्कि हम जो करते हैं और जहां से आते हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं।”

