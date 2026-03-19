नवरात्रि में हर भजन की प्लेलिस्ट में होने चाहिए ये 5 भजन और आरती, आपने मिस तो नहीं किए ये देवी गीत?
नवरात्र के मौके पर भजन और आरती की सर्च तेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप भी अपने आसपास भक्ति का माहौल बनाना चाहते हैं तो ये टॉप 5 भजन प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
चैत्र नवरात्रि के मौके पर चारों तरफ भक्ति का माहौल है। ऐसे में घरों में पॉजिटिव वाइब्स के लिए सुबह से ही भजन और आरती गूंजने लगती हैं। भक्ति के गीत, आरती या भजन की बात करें तो अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, लक्खा जैसे सिंगर्स के नाम जेहन में आते हैं। यहां आपके लिए टॉप 5 भजन हैं जिन्हें लोग नवरात्र के समय जरूर सुनते हैं।
1. भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे
इस भजन को अनुराधा पौडवाल ने गाया है। नवरात्रि की प्लेलिस्ट इस आरती के बिना अधूरी मानी जाती है। यूट्यूब पर यह आरती अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, अल्का याज्ञ्निक जैसे कई बड़े सिंगर्स की आवाज में है। यहां दिए गए लिंक में सबटाइटल्स के साथ इस आरती को सुन सकते हैं।
2. प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी
लखबीर सिंह लक्खा के भजन तन-मन में एक अलग ही जोश भर देते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी इस भजन के व्यूज टी-सीरीज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर 100 मिलियन पार कर चुके हैं। दूसरे चैनल्स पर भी इस भजन को खूब सुना गया है। इस भजन की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी जागरण और माता की चौकी में इस पर लोग झूमने को मजबूर हो जाते हैं।
3. महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम
आजकल की युवा पीढ़ी के बीच यह स्तोत्रम जबरदस्त ट्रेंड में है। इसके बीट्स और वाइब्स दिमाग को अलग तरह का सुकून पहुंचाते हैं। इसके क्लासिकल से लेकर फ्यूजन तक कई वर्जन्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इस स्तोत्र को चलाकर आप मंत्रों की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं।
4. जय अंबे गौरी
नवरात्रि के समय दुर्गाजी की इस आरती की सर्च काफी बढ़ जाती है। अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस आरती को टी सीरीज भक्ति सागर चैनल पर 38 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। अलग-अलग चैनल्स पर भी यह आरती खूब सुनी जाती है।
5. चलो बुलावा आया है
नरेंद्र चंचल के भजन भी एकदम देवी जागरण और माता की चौकी वाली वाइब देते हैं। नवरात्र पर उनके गाने भी खूब सुने जाते हैं। यूट्यूब पर उनके कई सारे भजन हैं जिनमें चलो बुलावा आया दिल को सुकून देने वाला है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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