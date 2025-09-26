National Crush Rohit Saraf Does not want to be an actor reveals his first paycheck of 5k per day farah khan vlog पनवाड़ी गाने से सोशल मीडिया पर छाए रोहित सराफ नहीं बनना चाहते थे एक्टर, बताया क्या था उनका सपना, Bollywood Hindi News - Hindustan
Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान Fri, 26 Sep 2025 01:57 PM
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ‘पनवाड़ी’ गाना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। गाने में रोहित सराफ के एक्सप्रेशन्स की जमकर चर्चा और तारीफ हो रही है। पनवाड़ी गाने से सोशल मीडिया पर छाए रोहित सराफ के घर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो 15 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। रोहित ने ये भी बताया कि वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे।

एक्टर नहीं बनना चाहते थे रोहित सराफ

फराह खान अपने व्लॉग के लिए रोहित सराफ के घर पहुंचीं। इस दौरान, रोहित सराफ की मां पहली बार कैमरा के सामने आईं। फराह खान ने एक फोटो फ्रेम उठाया। उसमें रोहित सराफ अपने पिता के साथ नजर आ रहे थे। रोहित सराफ से पूछा गया कि ये तस्वीर कब की है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहला प्ले किया था, वो तस्वीर तब ली गई थी। इसके बाद फराह खान ने पूछा कि क्या वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे?

फराह खान ने की रोहित सराफ की तारीफ

फराह के सवाल का जावब देते हुए रोहित ने बताया कि वो एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। वो डांसर बनना चाहते थे। इसपर फराह खान ने रोहित सराफ की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित एक बहुत अच्छे डांसर हैं। फराह खान ने रोहित सराफ को इश्क विश्क 2 में कोरियोग्राफ किया है। उन्होंने कहा कि सेट पर रोहित को उनसे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी। इसके बाद फराह खान ने पनवाड़ी गाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस गाने के पूरे लाइन अप में रोहित सराफ सबसे अच्छे डांसर नजर आए।

रोहित को पहले शो के लिए मिलते थे 5000 रुपये

फराह खान से बातचीत के दौरान रोहित ने बताया कि उनके पापा कहते थे कि उनके पिता कहते थे कि जब उनके पास पैसा होगा तो वो रोहित के प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। रोहित ने बताया कि उनका पहला शो चैनल वी पर आया था। रोहित सराफ चैनल वी पर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर में पहली बार नजर आए थे। रोहित ने बताया कि उस शो के लिए उन्हें प्रति दिन 5000 रुपये मिलते थे।

