पनवाड़ी गाने से सोशल मीडिया पर छाए रोहित सराफ नहीं बनना चाहते थे एक्टर, बताया क्या था उनका सपना

‘पनवाड़ी’ गाने से सोशल मीडिया पर छाए रोहित सराफ ने बताया कि वो कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। वो एक डांसर बनना चाहते थे। उन्होंने फराह खान के व्लॉग में अपनी जर्नी के बारे में बात की।

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ‘पनवाड़ी’ गाना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। गाने में रोहित सराफ के एक्सप्रेशन्स की जमकर चर्चा और तारीफ हो रही है। पनवाड़ी गाने से सोशल मीडिया पर छाए रोहित सराफ के घर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो 15 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। रोहित ने ये भी बताया कि वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे।

एक्टर नहीं बनना चाहते थे रोहित सराफ फराह खान अपने व्लॉग के लिए रोहित सराफ के घर पहुंचीं। इस दौरान, रोहित सराफ की मां पहली बार कैमरा के सामने आईं। फराह खान ने एक फोटो फ्रेम उठाया। उसमें रोहित सराफ अपने पिता के साथ नजर आ रहे थे। रोहित सराफ से पूछा गया कि ये तस्वीर कब की है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहला प्ले किया था, वो तस्वीर तब ली गई थी। इसके बाद फराह खान ने पूछा कि क्या वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे?

फराह खान ने की रोहित सराफ की तारीफ फराह के सवाल का जावब देते हुए रोहित ने बताया कि वो एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। वो डांसर बनना चाहते थे। इसपर फराह खान ने रोहित सराफ की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित एक बहुत अच्छे डांसर हैं। फराह खान ने रोहित सराफ को इश्क विश्क 2 में कोरियोग्राफ किया है। उन्होंने कहा कि सेट पर रोहित को उनसे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी। इसके बाद फराह खान ने पनवाड़ी गाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस गाने के पूरे लाइन अप में रोहित सराफ सबसे अच्छे डांसर नजर आए।