नसीरुद्दीन शाह बोले- टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में तो वो ये नाजायज…

नसीरुद्दीन शाह बोले- टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में तो वो ये नाजायज…
नसीरुद्दीन शाह ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर रिएक्ट किया है और खुद को दिमागी नक्सल बताया है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और देश के युवाओं, शिक्षा संस्थानों और लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को ‘दिमागी नक्सल’ भी बताया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि सरकार ने उनके जैसे लोगों को एंटी-नेशनल और टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे कई नाम दिए हैं।
मैं दिमागी नक्सल हूं - नसीरुद्दीन शाह
नसीरुद्दीन शाह ने अपने वीडियो में कहा, ‘मैं फक्र के साथ कहता हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। दिमागी नक्सल के अलावा पता नहीं क्या-क्या टर्म दिए हैं चौकीदार ने मुझ जैसे लोगों को। एंटी-नेशनल, टुकड़े-टुकड़े गैंग और मालूम नहीं क्या-क्या। टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में तो वो ये नाजायज हुकूमत है।'
तुम और तुमने जो अपने आसपास बेवकूफों की पलटन खड़ी की है… - नसीरुद्दीन शाह
नसीरुद्दीन शाह बोले, ‘मैं इस हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ‘और क्या-क्या करोगे तुम? हमारे मुल्क के नौजवानों की हिम्मत तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए…कितना करोगे?’ तुम और तुमने जो अपने आसपास बेवकूफों और बेईमानों की पलटन खड़ी की है, उसके साथ कहां तक जाओगे?’
कर लो जितना हो सके तुमसे - नसीरुद्दीन शाह
नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा, ‘पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रेय फिल्म इंस्टीट्यूट और अब जामिया मिल्लिया…छात्रों पर जो जुल्म किया जा रहा है, वो याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। कर लो जितना हो सके तुमसे और तुम्हारे पालतू कुत्तों जो गोदी मीडिया में भौंकते रहते हैं और वो जाहिल, नाकारा लोग, जो बीजेपी आईटी सेल के मुलाजिम हैं। कितना करोगे तुम? करते रहो।’
अपनी पूरी ताकत लगा लो - नसीरुद्दीन शाह
नसीरुद्दीन शाह बोले, 'अपनी पूरी ताकत लगा लो। न हमारे मुल्क के नौजवानों का हौसला टूटने वाला है, न हमारे शिक्षा संस्थाओं बर्बाद होने वाले हैं और न ही हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला है। जो करना है, करके देख लो। देख लेंगे कितना जोर है बाजू-ए-कातिल में है। इस मुल्क के नौजवानों को मेरा लाख-लाख सलाम और मेरी सारी दुआएं उनके साथ हैं।’
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहा विवाद छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। छात्र संगठन SFI, NSUI और AISA समेत प्रदर्शनकारी छात्र लंबे समय से छात्र संघ चुनाव कराने, चीफ प्रॉक्टर को पद से हटाने और छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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