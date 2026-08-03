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आखिर क्यों शादी के बाद भी नरगिस और सुनील दत्त रहते थे अलग, रात को चोरी-छुपे एक-दूसरे से मिलते थे बाहर और...

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म ‘मदर इंडिया’ के सेट पर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और 1958 में दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन ये बात शायद कम लोग ही जानते होंगे कि शादी के बाद वो दोनों अलग-अलग रहते थे।

आखिर क्यों शादी के बाद भी नरगिस और सुनील दत्त रहते थे अलग, रात को चोरी-छुपे एक-दूसरे से मिलते थे बाहर और...
शादी के बाद भी अलग रहते थे नरगिस और सुनील दत्त

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी लव स्टोरी हैं, जिनकी आज भी चर्चा होती है। एक-दूसरे को पाने के लिए ये स्टार्स पूरी दुनिया से लड़ गए और बिना किसी की परवाह किए हमेशा-हमेशा के लिए एक हुए। एक ऐसी ही जोड़ी थी, नरगिस और सुनील दत्त की। ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। साल 1950 के दौरान ‘दो बीघा जमीन’ के सेट पर इन दिनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद फिल्म ‘मदर इंडिया’ के सेट पर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और 1958 में दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन ये बात शायद कम लोग ही जानते होंगे कि शादी के बाद वो दोनों अलग-अलग रहते थे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों?

नरगिस-सुनील ने की चोरी छुपे शादी

स्कूपवूप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नरगिस और सुनील दत्त फिल्म 'मदर इंडिया' में मां-बेटे का किरदार निभा रहे थे और इसी दौरान वो रिश्ते में आए। ऐसे में अगर उनके रिश्ते की खबर लोगों को पता चलती तो शायद ये फिल्म के लिए हानिकारक साबित हो सकती थी। ऐसे में फिल्म और मीडिया के कारण दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सभी से छुपाकर रखना सही समझा। उन्होंने साल 1958 में एक चोरी-छुपे शादी की, लेकिन शादी के करीब एक साल तक इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया।

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इस वजह से रहे दोनों अलग

नरगिस और सुनील दत्त शादी के बाद भी अलग-अलग घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों दुनिया की नजरों से छुपकर रात को मिलते थे। वहीं, बातें करने के लिए दोनों चिट्ठी और टेलीग्राम का सहारा लेते थे। इसके बाद साल 1959 में नरगिस और सुनील दत्त ने अपनी शादी की खबर को सार्वजनिक किया और एक रिसेप्शन पार्टी का भी आयोजन किया। इसके बाद से ही सुनील दत्त और नरगिस एक साथ रहने लगे थे।

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राज कपूर संग था अफेयर

बता दें कि सुनील दत्त से पहले नरगिस, राज कपूर को अपना दिल दे बैठी थीं। दोनों की प्रेम कहानी तब और भी ज्यादा परवान चढ़ी जब उन्होंने एक-साथ कई फिल्मों में काम करना शुरू किया। उस दौरान में हर दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे। राज कपूर और नरगिस एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक तरफ जहां नरगिस उनसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती थीं। वहीं, राज कपूर जो कि पहले से शादीशुदा थे वो अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात जब नरगिस को समझ आई तब उन्होंने राज कपूर से अलग होने का फैसला किया।

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इस फैसले से हिल गए थे राज कपूर

सालों से आरके फिल्म्स की फिल्मों में काम करने वाली नरगिस ने जब मदर इंडिया साइन कर ली तो राज कपूर को अहसास हो गया कि अब नरगिस उनसे दूर हो गई हैं। इसके बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई और साल 1958 में दोनों ने शादी कर ली।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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