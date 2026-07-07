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'एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड में होता', स्टार जिसका नवाजुद्दीन से भी टफ रहा स्ट्रगल

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हालांकि कई बार अपनी किस्मत में लिखा हुआ पाने के लिए भी कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सुनिए जमीन से जुड़े एक ऐसे ही एक्टर की कहानी जिसके स्ट्रगल के बारे में बहुत कम बात होती है।

'एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड में होता', स्टार जिसका नवाजुद्दीन से भी टफ रहा स्ट्रगल

सिनेमाई दुनिया में नाम कमा पाना कोई आसान काम नहीं है। कितने ही एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने स्टार बनने से पहले का स्ट्रगल कैमरा पर बताया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी तक अपने स्ट्रगल की कहानियां कई बार इंटरव्यूज में सुना चुके हैं। लेकिन क्या आपको उस एक्टर की स्ट्रगल स्टोरी पता है, जिसने खुलकर कैमरा पर यह कहा था कि "मैं एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड में होता।" हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की, जिसके बात करने के लहजे पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग का हम सभी ने लोहा माना है।

सिर्फ 13 साल की उम्र में करने लगे नौकरी

हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर की एक्टिंग की दुनिया में कामयाब होने से पहले की जिंदगी इतनी मुश्किल थी, कि इसके आगे किसी दूसरे एक्टर का स्ट्रगल आपको कम लगने लगेगा। नाना पाटेकर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, "मैं सिर्फ 13 साल की उम्र में नौकरी करने लगा था। हमारी उम्र बहुत जल्दी 30 हो गई। हमें 13 साल की उम्र में एक वक्त का खाना मिलता था और महीने के 35 रुपये तनख्वाह, इसके बाद स्कूल में जाओ। जब हम 9वीं कक्षा में थे, तब भी हम नौकरी कर रहे थे।" नाना पाटेकर ने कहा कि जिंदगी में आपके क्या हालात हैं, वो आपकी उम्र तय करती है।

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दौलत के नाम पर घर में थे सिर्फ मां-बाप

एक्टर ने इसी इंटरव्यू में बताया, "हमारे पास उन दिनों पिताजी थे.. मां थीं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कुछ था ही नहीं उनके पास।" तो क्या नाना पाटेकर ने यह माना कि जिंदगी में बिना पैसों के सब बेकार है? नहीं, नाना पाटेकर के मुताबिक आपके पास जीवन में असली खुशी पैसों के अलावा दूसरी चीजों से आती है। एक्टर ने कहा- आप पैसों का देखकर वैसे भी करोगे क्या? आंखों के दांत तो नहीं होते हैं, वो पैसा खा तो नहीं सकती हैं। जिंदगी में जब पैसा आपके काम नहीं आते हैं तो वह सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। अगर किसी के काम आते हैं तो उसका फायदा जरूर है।

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जितना पैसा मिलता है उतने की जरूरत नहीं है

नाना ने कहा- आपको इंडस्ट्री में बहुत पैसा मिलता है, उतनी जरूरत है नहीं आपको। आपको जब रोटी-सब्जी ताजी चाहिए तो पैसे भी ताजे कमाओ यार। बासा करके क्यों रखे रहते हो उसे। उन्होंने बताया कि जब एक बार उनसे पूछा गया कि आपको सबसे अच्छी खुशबू किस चीज की लगती है तो उन्होंने जवाब दिया- रोटी की। क्योंकि उन्होंने इतना बुरा वक्त देखा है कि उनके पास रोटी तक खाने को नहीं होती थी। नाना ने साफ कहा कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो वह अंडरवर्ल्ड में होते। नाना पाटेकर ने शहरी जिंदगी के बारे में कहा कि शहर में लोगों का आसमान खिड़की जितना हो गया है। हमने सब कुछ बहुत सीमित कर लिया है खुद को चार दीवारी में बंद करके।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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