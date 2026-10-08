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Nana Patekar News Live: नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू, मिलेगा राजकीय सम्मान

Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज पुणे में होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शाम 5 बजे तक उनका पार्थिव शरीर पुणे पहुंचेगा।

Nana Patekar News Live: नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू, मिलेगा राजकीय सम्मान

नाना पाटेकर का निधन हो गया है, आज पुणे में उनका अंतिम संस्कार होगा

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान |
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अनुपम खेर इस दुखद खबर को सुन इमोशनल हो गए। वहीं अन्य सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Nana Patekar Death News: सचिन तेंदुलकर ने किया नाना पाटेकर को याद

सचिन तेंदुलकर ने X पर लिखा, “मुझे नाना पाटेकर एक बहुत ही सीधे-सादे और जमीन से जुड़े इंसान के तौर पर याद हैं। उनके काम में भी वही ईमानदारी झलकती थी। चाहे मराठी हो या हिंदी, उन्होंने जिन भी किरदारों को निभाया, उनमें हमेशा एक सच्चाई दिखी। उनके गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।”

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Nana Patekar Death News: 'गोलमाल अगेन' के लिए नहीं लिए थे नाना पाटेकर ने पैसे

रोहित शेट्टी, "प्यारे दादा, मुझे आपकी देर रात वाली कॉल्स की बहुत याद आएगी। बिना किसी 'हेलो' या औपचारिकता के, बस सीधे-सीधे पूछते थे, अरे शेट्टी, क्या कर रहा है? और मैं जान-बूझकर पूछता था, कौन बोल रहा है? ताकि आप चिढ़ जाएं और कहें, ‘साले, नाना बोल रहा हूं!’ मेरे रिलीज होने के बाद, आप मेरे सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आलोचक रहे। आपने कभी भी बातों को घुमा-फिराकर नहीं कहा। यह वाली फिल्म तुमने अच्छी बनाई है…यह वाली मुझे अच्छी नहीं लगी…यह वाली सुपरहिट है…यह तुमने हिट बनाने की कोशिश की है…और फिर, अपने ही अंदाज में आप मुझे याद दिलाते थे, ‘अबे, तू खुद स्टार है... तुझे इतने सारे स्टार्स की जरूरत नहीं है।’ मैं वह पल कभी नहीं भूलूंगा जब आपने 'गोलमाल अगेन' में कैमियो किया था। मैंने आपसे पूछा, ‘दादा, आपकी फीस?’ और आपने मेरी तरफ देखकर कहा, ‘तुझसे पैसे लूंगा? एक अनाथालय का नंबर देता हूं, वहां डोनेट कर दे।’ ऐसे ही थे आप, दादा। एकदम सीधे। बिना किसी दिखावे के। दरियादिल। और हमेशा सच्चे। आपका मुझे 'शेट्टी' कहकर बुलाना मुझे बहुत याद आएगा। आपकी बहुत याद आएगी, दादा।"

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Nana Patekar Death News: राजपाल यादव ने दी श्रद्धांजलि

राजपाल यादव ने लिखा, "कुछ मुलाकातें और कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा याद रह जाते हैं। नाना भाऊ के साथ हाल ही में ‘वनवास’ के दौरान फिरसे स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला। इतने वर्षों से जिनकी अदाकारी को देखते और सराहते आए, उनके साथ फिरसे काम करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव था। उन्हें सिर्फ़ उनके किरदारों के ज़रिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी जानने और उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है और उनकी सादगी और अपनेपन की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एक बेमिसाल कलाकार को खोने का दुख तो है ही, लेकिन एक खूबसूरत इंसान को खोने का दर्द उससे भी ज़्यादा है। भाऊ, आपका काम और आपकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।"

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Nana Patekar Death News: महाराष्ट्र के CM ने एक्टर के बेटे से की बात

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर से बात की। उन्होंने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया और पाटेकर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। CM ने मल्हार को यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की तैयारी कर रही है।

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Nana Patekar Death News: शुरू हुईं नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की तैयारियां

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। अभी उनका पार्थिव शरीर गोवा से पुणे ले जाया जा रहा है। वहीं पुणे में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

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Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म के प्रोड्यूसर क्या बोले?

नाना पाटेकर की आने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' के को-प्रोड्यूसर सुभाष काले ने बताया कि एक्टर मुंबई लौटकर फिल्म की डबिंग पूरी करने वाले थे। ANI से बात करते हुए, सुभाष ने कहा, "यह बहुत बड़ा नुकसान है, यकीन ही नहीं हो रहा... यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे आज सुबह करीब 7:30 बजे, उठते ही इसके बारे में पता चला, और यह खबर सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। फिर कन्फर्म करने के लिए मैंने तुरंत मल्हार को फोन किया। यह बहुत दुखद खबर है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान! इस तरह अचानक..."

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Nana Patekar Death News: सलमान खान ने रद्द किया अपना कार्यक्रम

सलमान खान को गुरुवार शाम को एक इवेंट में शामिल होना था। नाना के निधन के बाद एक्टर और ऑर्गनाइजर ने इवेंट रद्द करने का फैसला किया। टीम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "एक्टर नाना पाटेकर के दुखद और अचानक निधन को ध्यान में रखते हुए, सम्मान के तौर पर आज का इवेंट टाल दिया गया है।"

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शत्रुघ्न सिन्हा ने जताया शोक

शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, “दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से अत्यंत दुखी हूं। एक बेहतरीन और अपनी जड़ों से जुड़े अभिनेता, जो एक प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व भी थे। फिल्म उद्योग ने जितने भी प्रतिभाशाली और लोकप्रिय सितारे देखे हैं, उनमें से हमारे अपने नाना पाटेकर एक थे। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले नाना पाटेकर अपने दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति मिले। ओम शांति।”

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रोते-बिलखते दिखे नाना पाटेकर के भतीजे

नाना की मौत के बाद उनके भतीजे सचिन पाटेकर अस्पताल पहुंचे हैं। सामने आए वीडियो में सचिन के चेहरे पर नाना को खोने का दर्द साफ दिखा। वो रोते हुए नजर आए।

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सनी देओल ने दी श्रद्धांजलि

सनी देओल ने लिखा, ‘अभी भी यकीन नहीं होता कि नाना हमारे बीच नहीं हैं। हमने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा बहुत खास रहा और यह कई सालों पुराना था। निडर और जिंदादिल इंसान; उन्होंने हमेशा वही किया जो उनका मन करता था। मैं उन्हें हमेशा इसी रूप में याद रखूंगा। आपकी बहुत याद आएगी, नाना।’

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नाना पाटेकर की आएंगी ये फिल्में

नाना पाटेकर तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी चार फिल्में अभी आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर के फैंस ‘शक्ति शालिनी’, ‘ईथा’, ‘द कन्फेशन ऑफ मैरी’, ‘कुकू की कुंडली’ और ‘वेदांत’ में उन्हें परफॉर्म करते देख सकते हैं।

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अनुपम खेर की आंखों से छलके आंसू

अनुपम खेर ने नाना पाटेकर को याद किया। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें नाना पाटेकर की निधन की खबर मिली तब वह कार्यक्रम में थे और उन्हें लोगों के बीच जाना था।

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खबर मिलते ही गोवा के अस्पताल पहुंचे एक्टर सयाजी शिंदे

नाना पाटेकर के निधन की खबर मिलते ही एक्टर सयाजी शिंदे गोवा पहुंच गए थे। उन्होंने पीटीआई से कहा, "यह बहुत चौंकाने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहूं। मुझे सुबह करीब 7 बजे इसके बारे में पता चला। मैं कुडाल में शूटिंग कर रहा था, इसलिए तुरंत गोवा आया ताकि खुद देख सकूं। मुझे इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था और सोच रहा था कि यह सच है या झूठ। इसलिए मैं यहां आया..."

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प्रधानमंत्री ने दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज सुबह हमें खबर मिली कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक असाधारण कलाकार थे जिन्होंने कई तरह की भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर का जीवन तिरंगे के सम्मान और गौरव के लिए समर्पित था। वे किसी बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे; एक 'परिंदे' की तरह, उन्होंने सिनेमा के विशाल आसमान में उड़ान भरी। अपनी फिल्मों के ज़रिए उन्होंने समाज की मौजूदा व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए। वे एक सच्चे 'क्रांतिवीर' थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी खामोशी उतनी ही असरदार थी जितनी उनकी दमदार आवाज। उन्होंने हमेशा देश-विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने की वकालत की। मैं नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार व चाहने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

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फार्महाउस में होंगी अंतिम संस्कार की रस्में

जाने-माने एक्टर नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की रस्में गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित उनके फार्महाउस पर पूरी की जाएंगी। नाना पाटेकर की 'नाम फाउंडेशन' के CEO गणेश थोराट ने बताया, “एक्टर के पार्थिव शरीर को शाम करीब 5 बजे (पुणे) लाया जाएगा और बाद में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार की रस्में उनके फार्महाउस परिसर में ही पूरी की जाएंगी।”

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