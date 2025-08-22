namit Malhotra says Ramayana will be failure if west will not like it do not want to appease indian people रामायण प्रोड्यूसर बोले, भारत के लोगों को खुश करने के लिए नहीं, विदेश में न चली तो फेल मानूंगा, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडnamit Malhotra says Ramayana will be failure if west will not like it do not want to appease indian people

रामायण प्रोड्यूसर बोले, भारत के लोगों को खुश करने के लिए नहीं, विदेश में न चली तो फेल मानूंगा

रामायण के मेकर्स का मानना है कि भारत के लोग तो इस पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। मकसद है कि वेस्ट के लोगों को फिल्म पसंद आए। अगर वहां फिल्म नहीं चली तो वह इसे फेल मानेंगे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:08 PM
share Share
Follow Us on
रामायण प्रोड्यूसर बोले, भारत के लोगों को खुश करने के लिए नहीं, विदेश में न चली तो फेल मानूंगा

नीतेश तिवारी की रामायण काफी हाइप क्रिएट कर चुकी है। मूवी काफी बड़े स्केल पर बन रही है। प्रोड्यूसर निमित मल्होत्रा बोल चुके हैं कि दोनों पार्ट में लगभग 4000 करोड़ रुपये लग जाएंगे। इस लिहाज से यह भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बजट में प्रॉफिट निकलना मुश्किल है। वहीं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का मानना है कि अगर भारत के बाहर वेस्ट को फिल्म ना पसंद आई तो वह खुद को असफल मान लेंगे।

भारत के लिए लोगों को नहीं खुश करना

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने LATimes से कहा, 'पहले दिन से ही यह एक ग्लोबल फिल्म है। मैं भारत के लोगों को खुश करने के लिए फिल्म नहीं बना रहा। अगर आप भारत में रामायण देखते हैं, आपका परिवार देखता है और भारत के लोग इसे देखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको यह किसी दूसरी फिल्म की तरह ही लगेगी।'

वेस्ट में ना चली तो असफल है फिल्म

नमित ने कहा कि वह चाहते हैं कि जो चाहने वाले हैं और ना चाहने वाले हैं दोनों ही फिल्म की तारीफ करें। नमित बोले, 'मेरा सोचना है कि अगर वेस्ट के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया तो ये असफल है। ये दुनिया के लिए है। अगर आपको पसंद नहीं आती तो मुझ पर लानत है। हमें बेहतर काम करना चाहिए था।' फिल्म के डायरेक्टर नीतेश तिवारी बोले, 'इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। अगर दर्शक आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे तो मुझे लगता है कि वे पूरी कहानी से कनेक्ट होंगे।' रामायण दीवाली 2026 में रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल अहम किरदारों में हैं।

ये भी पढ़ें:रामायण: यह एक्टर करेगा सुग्रीव का रोल, 'मिर्जापुर' और 'महारानी' में जीता था दिल
Ramayana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।