अमित शाह ने थिएटर में देखी रणबीर की 'रामायण', नमित मल्होत्रा ने बताया गृह मंत्री को कैसी लगी फिल्म
रणबीर कपूर की रामायण की धूम मची हुई है। देश-विदेश में फिल्म के चर्चे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये फिल्म थिएटर में जाकर देखी। फिल्म देखने के बाद उनका ये रिएक्शन था। जानिए यहां-
नितेश तिवारी की रामायण रिलीज के बाद से खबरों में बनी हुई है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। देश-विदेश में रामायण के चर्चे हो रहे हैं। हाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फिल्म की कास्ट और मेकर्स को देखा गया था। अब रामायण प्रोड्यूस करने वाले नमित मल्होत्रा ने बताया है कि गृह मंत्री ने खुद थिएटर जाकर उनकी फिल्म रामायण देखी है। साथ ही फिल्म देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या था इस बारे में भी बात की।
गृह मंत्री अमित शाह ने थिएटर जाकर देखी थी रामायण
टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान नमित मल्होत्रा ने 26 नवंबर को गृह मंत्री के साथ हुई मुलाकात के बारे में बात की। इस मुलाकात के दौरान रणबीर कपूर, साई पल्लवी, डायरेक्टर नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा मौजूद थे। प्रोड्यूसर ने बताया कि उनकी फिल्म रामायण पर अमित शाह का क्या रिएक्शन था। नमित मल्होत्रा ने कहा, 'वो बहुत खुश थे। उन्होंने खुद थिएटर जाकर फिल्म देखी। उनकी पोती ने उन्हें फिल्म देखने के लिए मनाया था। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के थिएटर में फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। गृह मत्री अमित शाह ने तस्वीरें शेयर कर पूरी टीम को बधाई दी थी।
रामायण ने किया था धमाका
5 नवंबर को दुनिया भर में रामायण रिलीज की गई थी। दिवाली से ठीक 3 दिन पहले ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब हुई थी। फिल्म में राम बने रणबीर कपूर और सीता के किरदार में साई पल्लवी के काम को पसंद किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे उअर रावण बने यश की हुई। इस फिल्म में रावण के युग को बारीकी से दिखाया गया। फिल्म के कई सीन की तारीफ हुई। कुछ ने जटायू और रावण के फाइट सीक्वेंस को पसंद किया तो कुछ राम और परशुराम वाला सीन पसंद आया।
रामायण पार्ट 2 में होगी हनुमान की एंट्री
फिल्म रामायण का पहला पार्ट सीता हरण पर खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। दूसरे पार्ट में हनुमान की एंट्री को दिखाया जाएगा। सुग्रीव और राम के मिलन और वानर सेना की तैयारी दिखाई जाएगी। वहीं रावण के साम्राज्य, उनके भाई, पुत्र के काम को अधिक दिखाया जाएगा। पहले पार्ट को देखने के बाद ऑडियंस अब दूसरे पार्ट में सनी देओल को हनुमान के किरदार में देखने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रामायण पार्ट 2 साल 2028 तक टल गया है।
रामायण बॉक्स ऑफिस का हाल
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रामायण ने पहले दिन करीब 65 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। अन 24 वें दिन तक ये कलेक्शन 1,015.20 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच चुका है। वहीं वर्ल्डवाइड ये कलेक्शन 1,212.55 करोड़ रुपये पार कर चुका है। आने वाले हफ्तों में फिल्म मोटी कमाई नहीं कर पाएगी। इसकी वजह थिएटर में चल रही मौजूदा फिल्में हैं। हाल में ‘आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ और इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर G9’ रिलीज हुई है। वहीं अगले हफ्ते श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा और सलमान खान अपनी मातृभूमि लेकर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये महीना खास होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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