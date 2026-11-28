रावण को ‘हीरो’ बनाने वाले दावों को नमित मल्होत्रा ने बताया गलत, पूछा- 'फिर भगवान ने क्यों दिया था वरदान'?
Ramayana: नमित मल्होत्रा की रामायण पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है कि इस फिल्म में रावण का महिमामंडन किया गया है। अब इस पूरी चर्चा पर नमित मल्होत्रा ने अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने इन दावों को गलत बताया है।
नितेश तिवारी की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। रणबीर की फिल्म को वैसे तो काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि रामायण में रावण का महिमामंडन किया गया है। सोशल मीडिया पर हो रही इस चर्चा पर अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि फिल्म में रावण का महिमामंडन नहीं किया गया है।
रावण का नहीं किया गया महिमामंडन
दूरदर्शन से खास बातचीत में नमिता मल्होत्रा ने कहा, "हमने रावण को अच्छे इंसान के रूप में नहीं दिखाया है। लोगों ने यश को देखा है, जो एक सुपरस्टार हैं, और उनकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आई है। पूरी फिल्म में, रावण ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है। उसने इतनी भारी तबाही मचाई कि उसे रोकने के लिए भगवान राम को आना पड़ा। हम चाहते हैं कि लोग ये भी समझें कि ये एक यूनिवर्सल फिल्म है। हमने एक बार भी रावण की तारीफ नहीं की है। हमने बस उसके 'दशानन' से 'रावण' बनने के सफर को दिखाया है।"
नमित मल्होत्रा बोले- रावण द्वेषपूर्ण था तो भगवान ने वरदान क्यों दिया?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, “सबसे जरूरी सवाल, जो किसी ने नहीं पूछा वो ये है कि अगर रावण द्वेषपूर्ण था, तो भगवान ब्रह्मा और शिव ने उसे लगभग अमरता का वरदान क्यों दिया? उसने भगवान से ये वरदान पाने के लिए कुछ तो किया होगा?" इसी बातचीत के दौरान नमित मल्होत्रा ने कहा लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं तो आपको खुद को अजय समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यही गलती रावण ने की, उसके घमंड की वजह से ही उसका पतन हुआ।
महाभारत के कृष्ण ने भी दर्ज कराई थी आपत्ति
बता दें, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने कहा कि वो फिल्म देखकर निकले तो उन्हें लगा कि इस फिल्म में राम से ज्यादा रावण का महिलामंडन हुआ है। आम सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता और पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि फिल्म में रावण को एक अच्छे राजा के रूप में दिखाया गया, जबकि राम के अवतार के उद्देश्य को कमजोर बना दिया गया।
उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि फिल्म में राम को अयोध्या से जाते समय रोते हुए दिखाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म इक्ष्वाकु कुल की उस मर्यादा को नहीं दिखा पाती, जिसे इस पंक्ति में पिरोया गया है, "रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना